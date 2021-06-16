شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات هتساعدك في علاج النحافة.. أبرزها دمج الحبوب الكاملة والمكسرات مع الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن من الأمور الصحية التي تهم الكثيرين لرغبتهم في إنقاص بعض الكيلوجرامات الزائدة بالجسم، إلا أن النحافة الزائدة تعد من المخاوف الصحية للفرد مثل زيادة الوزن.

وبينما قد يكون لدى بعض الأشخاص خلفية وراثية أو مرض طبي يمنعهم من زيادة الوزن والإصابة بالنحافة، هناك تدخلات يمكن أن يوصي بها الأطباء لمساعدة الشخص على زيادة الوزن.

ويقدم التقرير التالى طرق لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص الوزن، والأسباب والعلاجات، ومتى يجب عليك زيارة الطبيب وفقا لموقع medicalnewstoday

متى يكون الشخص يعاني من نقص الوزن؟

إذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 ، فقد يعاني من نقص الوزن، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص باستخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) لحساب ما إذا كانوا يعانون من نقص الوزن أو الوزن الصحي أو زيادة الوزن.

يعتبر استخدام مؤشر كتلة الجسم مقياسًا جيدًا لوزن الشخص لأنه يقارن وزنه بطوله على سبيل المثال ، قد لا يعاني الشخص الذي يبلغ وزنه 170 رطلاً من زيادة الوزن إذا كان طويل القامة جدًا ولكن قد يعاني من زيادة الوزن إذا كان قصيرًا جدًا.

يمكن لأي شخص حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال زيارة مصدر موثوق به لمؤشر كتلة الجسم لدى مركز السيطرة على الأمراض تشمل نطاقات مؤشر كتلة الجسم ما يلي:

نقص الوزن: أقل من 18.5

الوزن الطبيعي / الصحي: 18.5 إلى 24.9

زيادة الوزن: 25.0 إلى 29.9

السمنة: 30 أو أكثر

مخاطر النحافة

يمكن أن يسبب نقص الوزن مشاكل صحية تمامًا كما يمكن أن يؤدي الوزن الزائد، لا يعاني جميع الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن من آثار جانبية سلبية أو أعراض من نقص الوزن ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من الأعراض التالية المتعلقة بنقص الوزن:

1- هشاشة العظام: نقص الوزن يزيد من خطر إصابة المرأة بهشاشة العظام ، حيث تكون العظام هشة وأكثر عرضة للكسر.

2- مشاكل الجلد والشعر والأسنان: إذا لم يحصل الشخص على العناصر الغذائية الكافية في نظامه الغذائي اليومي، فقد تظهر عليه أعراض جسدية، مثل ترقق الجلد أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد أو ضعف صحة الأسنان.

3- كثرة المرض: إذا لم يحصل الشخص على الطاقة الكافية من نظامه الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم، فقد لا يحصل أيضًا على ما يكفي من العناصر الغذائية لمحاربة العدوى نتيجة لذلك ، قد يمرض الشخص بشكل متكرر ، ويمكن أن تستمر الأمراض الشائعة ، مثل الزكام ، لفترة أطول من المعتاد.

4- الشعور بالتعب طوال الوقت: السعرات الحرارية هي مقياس للطاقة التي يمكن أن يعطيها طعام معين لشخص ما عدم الحصول على سعرات حرارية كافية للحفاظ على وزن صحي يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب.

5- فقر الدم: من المرجح أن يعاني الشخص الذي يعاني من نقص الوزن من انخفاض في عدد الدم، والمعروف باسم فقر الدم ، والذي يسبب الدوخة والصداع والتعب.

6- الدورة الشهرية غير منتظمة: قد لا يكون لدى النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن فترات منتظمة، وقد يجدن الطمث يتوقف، أو قد تتأخر الدورة الشهرية الأولى للمراهقات أو تغيب يمكن أن يؤدي عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها إلى الإصابة بالعقم.

7- الولادات المبكرة: وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لأمراض النساء والولادة، فإن المرأة الحامل والتي تعانى من نقص الوزن معرضة بشكل أكبر لخطر الولادة المبكرة ، مما يعني إنجاب طفل قبل 37 أسبوعًا.

8- نمو بطيء أو ضعيف: يحتاج الشباب إلى العناصر الغذائية للنمو وتكوين عظام صحية قد يعني نقص الوزن وعدم الحصول على سعرات حرارية كافية أن الشخص قد لا يتطور كما هو متوقع يطلق الأطباء على هذا "فشل في النمو".

أسباب الإصابة بالنحافة

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من نقص الوزن في بعض الأحيان ، قد تكون الأسباب الكامنة المتعددة مرتبطة. تشمل أسباب نقص الوزن ما يلي:

1- تاريخ العائلة: يكون مؤشر كتلة الجسم لدى بعض الأشخاص منخفضًا بشكل طبيعي بسبب الخصائص الجسدية السائدة في عائلاتهم.

2- التمثيل الغذائي العالي: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع التمثيل الغذائي، فقد لا يكتسب الكثير من الوزن حتى عند تناول الأطعمة الغنية بالطاقة.

3- كثرة النشاط البدني: قد يحرق الرياضيون أو الأشخاص الذين يمارسون مستويات عالية من النشاط البدني، مثل العدائين، كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى انخفاض وزن الجسم.

4- مرض جسدي أو مرض مزمن: يمكن أن تسبب بعض أنواع الأمراض الغثيان والقيء والإسهال المنتظم ، مما يجعل من الصعب زيادة الوزن قد تؤدي حالات أخرى إلى انخفاض شهية الشخص ، لذلك لا يشعر بالرغبة في تناول الطعام تشمل الأمثلة السرطان والسكري واضطرابات الغدة الدرقية وأمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

مرض عقلي: يمكن أن تؤثر الصحة العقلية السيئة على قدرة الشخص على تناول الطعام ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري واضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية والشره المرضي. يمكن أن تؤثر كل حالة من هذه الحالات على صورة الجسم والشهية.

طرق علاج النحافة

يمكن لأي شخص زيادة الوزن باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة مغذية غنية بالسعرات الحرارية قد يوصي الطبيب شخصًا بمحاولة اتباع نظام غذائي محدد لزيادة الوزن أو إحالته إلى اختصاصي تغذية يمكنه مساعدة الشخص في وضع خطة نظام غذائي تناسبه.

قد تتضمن بعض المكونات الرئيسية لنظام غذائي لزيادة الوزن ما يلي:

إضافة الوجبات الخفيفة: يمكن للوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والحبوب الكاملة أن تساعد الشخص على زيادة الوزن ومن الأمثلة على ذلك مقرمشات زبدة الفول السوداني ، أو ألواح البروتين ، أو خليط المكسرات أو الحمص، أو حفنة من اللوز.

تناول عدة وجبات صغيرة في اليوم: في بعض الأحيان قد يكون الشخص يعاني من نقص الوزن لأنه لا يستطيع تحمل تناول وجبات كبيرة بدلا من ذلك ، يمكن للشخص أن يأكل عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم.

دمج أطعمة إضافية: يمكن لأي شخص إضافة مصادر غذائية غنية بالسعرات الحرارية إلى نظامه الغذائي الحالي، مثل وضع شرائح اللوز فوق الحبوب أو الزبادي أو بذور عباد الشمس أو الشيا على السلطة أو الحساء ، أو زبدة الجوز على الخبز المحمص من الحبوب الكاملة.

تجنب السعرات الحرارية الفارغة: قد يؤدي تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية إلى زيادة وزن الشخص، ولكن لديهم أيضًا دهون زائدة يمكن أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية يجب على الإنسان تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح.