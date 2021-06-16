هذه الفئات من الأشخاص لاينصح لهم بأخذ حمام شمسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

حددت أخصائية التجميل الروسية، آنا كوغوك، ثلاث فئات من الأشخاص الذين لا ينصح لهم بأخذ حمام شمسي.

ففي حديث مع “سبوتنيك”، تحدثت الأخصائية عن فئات من الأشخاص الذين لا يفضل لهم أخذ حمام من الشمس.

وبحسب الأخصائية فإن أول هذه الفئات هم الأشخاص الذين أجروا بعضا من عمليات التجميل أو العلاجات التجميلية.

وأضافت كوغوك: “لاينصح بأخذ حمام شمسي لمدة أسبوعين بعد تقشر الجلد لأن ذلك سيؤدي إلى تصبغ غير مرغوب به”.

أما الفئة الثانية هم الأشخاص الذين يستخدمون مستحضرات التجميل التي تحتوي على الأحماض، ناصحة بتأجيل إستخدامها لفترة الشتاء أو الخريف أو حتى ليلا فقط.كما ونصحت الفئة الثالثة من الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الجلد بالابتعاد عن الحمام الشمسي.

ولحماية البشرة نصحت الخبيرة باستخدام كريمات الحماية الخاصة بالإضافة لتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة.