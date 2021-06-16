شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة الشمس أشهر أمراض الصيف.. تعرف على أعراضها والإسعافات الأولية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بضربة الشمس من أكثر أمراض الصيف شيوعا، يمكن أن تشمل علامات ضربة الشمس الارتباك الذهني واحمرار الجلد والتنفس السريع، للوقاية من ضربة الشمس، اشرب الكثير من الماء وتجنب ممارسة الرياضة في أكثر فترات اليوم حرارة، وضربة الشمس مثل النوبة القلبية عليك أن تعالجها على الفور وفقا لتقرير لموقع INSIDER.

وقبل أن يصاب الشخص بضربة شمس، سيشعر بأعراض الإنهاك الحراري، مثل التعرق الشديد والنبض السريع يحدث هذا غالبًا عندما تكون بالخارج أثناء درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، وخاصة إذا كنت تعمل أو تمارس الرياضة في ذلك الوقت، إذا تطور الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس، فإليك كيفية التعرف على الأعراض وكيفية علاجها.

تشوش ذهني أو كلام متداخل: عندما تزيد درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية يمكن أن تبدأ البروتينات في الدماغ في الانهيار، مما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات في الحالة العقلية.

فقدان الوعى: الإغماء يمكن أن يكون علامة على الإرهاق الحراري.

سرعة دقات القلب وصعوبة التنفس: تضع الحرارة المرتفعة ضغطًا على جميع وظائف الجسم، ونتيجة لذلك، قد تواجه تسارعًا في معدل ضربات القلب إلى جانب ضيق التنفس، والتنفس الضحل، أو فرط التنفس .

جلد ملتهب: قد تبدو بشرتك حمراء مع ارتفاع درجة حرارة جسمك .

بينما يمكن علاج الإنهاك الحراري في المنزل عن طريق تبريد الجسم، تتطلب ضربة الشمس دائمًا علاجًا طبيًا فوريًا لأنها قد تسبب تلفًا في الدماغ وفشلًا في الأعضاء إذا لم يتم علاجها على الفور .

إذا كنت مع شخص تعتقد أنه يعاني من ضربة شمس ، فيجب أن تحاول تبريده قبل أن يصل إلى المستشفى لإبطاء التدمير المحتمل للأعضاء، وذلك كالتالى :

اغمره في ماء بارد، مثل حوض الاستحمام .

رش الشخص بالماء ثم ضعه أمام مروحة .

ضع قطعة قماش باردة أو كمادات ثلجية على الرقبة والإبطين والأربية .

في المستشفى قد تتطلب ضربة الشمس حقنة وريدية لعلاج الجفاف، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج طبيبك لإدارة فشل الأعضاء متعدد الأجهزة .

- علامات وأعراض الإصابة بضربة شمسالعلاج والإسعافات الأوليةالوقاية من ضربة الشمس

للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، من الأفضل دائمًا الامتناع عن ممارسة النشاط البدني خلال أوقات ارتفاع الحرارة من اليوم، خاصة فى الفترة بين الساعة 3 و 4:30 مساءً إذا كان عليك أن تكون بالخارج في ظروف حارة ورطوبة عالية، فمن الضروري أن تبقى رطبًا وأن تأخذ فترات راحة متكررة.

إذا لاحظت أعراض الإرهاق الحراري، مثل التعرق الشديد، أو النبض السريع، أو التعب، أو الغثيان ، أو الدوار ، أو الضعف، فتعامل معها على محمل الجد وتهدئة نفسك من خلال:

الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى الداخل.

نزع الملابس غير الضرورية أو الضيقة.

أخذ حمام أو دش بارد.

شرب الكثير من السوائل.

وضع قطعة قماش مبللة وباردة على رأسك وعنقك وإبطك.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس الأطفال دون سن الرابعة وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يمكن أن ترتفع درجة حرارة جسم الطفل بمعدل ثلاث إلى خمس مرات أسرع من جسم الشخص البالغ ، لذلك من المهم بشكل خاص مراقبة علامات الإنهاك الحراري عند الأطفال ، ويجب عدم ترك الطفل في سيارة ساخنة.