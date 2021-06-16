ابتكار حاسبة تساعد على التنبؤ بالنوبات القلبية قبل سنوات من وقوعها

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

ابتكر باحثون حاسبة تساعد في التنبؤ بالنوبات القلبية وأمراض الدورة الدموية قبل سنوات من وقوعها، وأصبحت جاهزة للاستخدام في جميع أنحاء بريطانيا.



وتساعد الحاسبة التي يطلق عليها ”SCORE2″، الأطباء في التنبؤ بالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بدقة كبيرة في السنوات العشر اللاحقة.

ومن المقرر أن تمثل هذه الأداة تقدما كبيرا في هذا المجال، وتساعد في إنقاذ الأشخاص من الأمراض القاتلة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبعد تحديد المعرضين للخطر، يتم إخضاعهم للعلاج الوقائي الذي يشمل العقاقير المخفضة للكوليسترول أو نصائح حول نمط الحياة.

وأخضع 200 باحث في جميع أنحاء أوروبا بيانات نحو 700 ألف شخص للتحليل في 45 دراسة مختلفة، ولم يكن للمشاركين تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية عند التحاقهم بهذه الدراسات، وفي السنوات اللاحقة، تعرض 30 ألف شخص لأمراض القلب والأوعية الدموية؛ بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية المميتة أو غير المميتة.

من جانبه، قال البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو، الباحث في مؤسسة القلب البريطانية، إن هذه الأداة هي أكثر قوة وتفوقا مما يستخدمه الأطباء منذ عقود، وإن الأداة تتلاءم مع البرامج الحالية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء أوروبا.

كما قال البروفيسور نيليش ساماني، مدير مؤسسة القلب البريطانية، إن أداة المخاطر الجديدة تعدّ تقدما كبيرا ومن المقرر أن تنقذ العديد من الأشخاص من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ومن المقرر اعتماد حاسبة ”SCORE 2“ في الممارسات السريرية والإرشادات الأوروبية المقبلة بشأن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية