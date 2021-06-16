تطبيق "وريد" للتبرع بالدم.. جهود شبابية لإنقاذ الأرواح باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في منتصف أكتوبر عام 2018، تحولت مبادرة شبابية تطوعية في مدينة عدن إلى مؤسسة كبرى تشمل خدماتها معظم المحافظات اليمنية.

وكانت المبادرة، في البداية، تعمل على جمع أسماء وأرقام هواتف الشباب الراغبين بالتبرع بالدم في مدينة عدن (جنوب اليمن)، وكان هذا التحول قائم على إطلاق تطبيق إلكتروني للتبرع بالدم تحت مسمى "وريد"، هو الأول من نوعه في اليمن.

وبات لهذا التطبيق اليوم سفراء معتمدين في كافة المحافظات اليمنية، كما يقوم بين الفينة والأخرى بحملات تبرع في المولات والأسواق الكبرى والمستشفيات الحكومية.





بداية الفكرة

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي صادف الرابع عشر من يونيو/حزيران، سلطت ”الخليج 365” الضوء على تطبيق "وريد" الإلكتروني للتبرع بالدم، وخدماته المجانية والتطوعية في اليمن.

ويقول صاحب فكرة التطبيق، الشاب نصر عبدالكريم: "فكرة التطبيق بدأت نتيجة معاناة أحد أصدقائه من مرض سرطان الدم"، لافتا إلى أن صديقه مات بشكل مفجع وصادم لأصدقائه، الذين أخذوا على عاتقهم إيجاد حل لكل من مر بمعاناة صديقهم، فجاءت فكرة تدشين تطبيق بنك الدم الالكتروني.

وأضاف عبدالكريم لـ"الخليج 365" أن التطبيق الذي يسمى "وريد" هو مبادرة تطوعية، أعضاءها شباب مستقلون تماما، ولا ينتمون إلا للفئات التي تحتاج لدم المتبرعين، مشيرا إلى أن التطبيق متوفر في كل محافظات اليمن.

سهولة التواصل

وأوضح أن التطبيق يُسهّل التواصل مع المتبرع ويوفر للمحتاجين بيانات المتبرع بالفصيلة التي يحتاجونها، كما يتضمن "وريد" نافذة خاصة للتوعية بأهمية التبرع بالدم تحتوي على مقالات طبية.

ويشير إلى أن تطبيق بنك الدم الإلكتروني "وريد" يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات للمتبرعين بالدم؛ لتسهيل عملية وصول الأفراد والمستشفيات إلى المتبرعين بالدم، حسب الفصيلة والمنطقة.

ويضيف: "وفي حال رغب شخص ما في التبرع بالدم ما عليه سوى تسجيل بياناته الشخصية في التطبيق، حيث يتطلب منه ذلك تحديد المنطقة التي يقطن بها، وفصيلة دمه، مع إدخال رقم هاتفه، وانتظار رسالة التأكيد التي ستصل إلى جواله".





توفير الخصوصية

وأكد صاحب فكرة تطبيق "وريد"، أن هذا البرنامج يوفر خدمات أخرى للراغبين في التبرع، مثل الحفاظ على خصوصية المتبرعين، مشيرا إلى أن التطبيق يوفر خدمة إخفاء بيانات المتبرعين بعد التبرع، لمن يرغب في ذلك، حيث يقوم التطبيق بإخفاء بيانات المتبرعين عقب عملية التبرع مباشرة، ولا يقوم بإظهارها إلا بعد مرور ستة أشهر من التبرع، كما أن بإمكان أي متبرع تحديد إظهار بياناته للمستشفيات فقط بحيث لا تكون متاحة للجميع، وحصر عملية التواصل عبر المستشفيات أو المراكز الصحية فقط.

شهرة وانتشار

تطبيق "وريد" يحظى بالكثير من الشعبية والانتشار والقبول، لدى كافة اليمنيين، سواءً في عدن أو بقية المحافظات اليمنية، كما أنه وفّر قاعدة بيانات واسعة للمتبرعين بالدم، مع سهولة التواصل معهم بشكل سلس وبسيط، وهو ما أعطاه ميزة الانتشار والقبول.



