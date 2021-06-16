بينيت: المغرب صديق إسرائيل وشريكها في مساعي السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن المغرب صديق وشريك هام في المساعي الرامية لدفع السلام.

جاء ذلك في رد، اليوم الأربعاء، على برقية تهنئة تلقاها من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة توليه منصبه.

وقال بينيت: "أشكر جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تهانيه الحارة وألتمس التعبير عن بالغ تقديري لجلالته".

وأضاف: "تعتبر إسرائيل المغرب صديقا وشريكا هاما في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدمًا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات، بما سيحقق الرفاهية والازدهار لكلا الشعبين اللذين تربطهما صداقة طويلة الأمد".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بينيت تلقى، اليوم الأربعاء، برقية الملك المغربي.

واقتبس عن الملك محمد السادس قوله في برقيته: "يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهانئي وأخلص تمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف: "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

والأحد، أدى بينيت اليمين الدستورية بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بعد حصول الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة البرلمان.

وصوّت الكنيست المؤلف من 120 نائبا لصالح ائتلاف شكله الزعيم الوسطي يائير لابيد بأغلبية ضئيلة، ولكنها كانت كافية لإنهاء 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو.

واستأنفت المملكة المغربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.