هل يمكن أن يُصاب الطفل بالتهاب الكبد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - جدول المحتوى

1. أسباب التهاب الكبد

2. عوامل الخطر لالتهاب الكبد

3. أنواع التهاب الكبد

4. علامات وأعراض التهاب الكبد

5. الوقاية من التهاب الكبد

6. تشخيص التهاب الكبد

7. علاج التهاب الكبد

التهاب الكبد، قد يتسبب ذلك في تلف خلايا الكبد وتدميرها، مما يؤدي إلى تغيرات في بنية الكبد ووظيفته، أحياناً يحدث التهاب الكبد في بعض الحالات بدون أعراض ويؤدي إلى فشل الكبد الحاد، التهاب الكبد المعدي مثل التهاب الكبد الفيروسي والتهاب الكبد الجرثومي، من الأفراد المصابين إلى الآخرين.

كشفت الدكتورة هناء جميل استشاري الباطنة عن أنواع وأعراض وعوامل الخطر والوقاية والعلاج من التهاب الكبد عند الأطفال.

1. أسباب التهاب الكبد

يحدث التهاب الكبد

يمكن أن يحدث التهاب الكبد لأسباب مختلفة تتراوح من العدوى الفيروسية إلى أمراض المناعة الذاتية، الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.

فيروس مضخم للخلايا

فيروس الحماق النطاقي (يسبب جدري الماء)

فيروس الهربس البسيط

الحصبة الألمانية

الفيروسات المعوية، مثل فيروس الصدى وفيروس كوكساكي

فيروس بارفو (يسبب المرض الخامس أو مرض صفع الخد)

يمكن أن تكون الأسباب غير الفيروسية لالتهاب الكبد من الفئات التالية.

العوامل المعدية مثل البكتيريا والطفيليات.



التهاب الكبد الناتج عن أسباب غير مُمْرِضة، مثل أمراض المناعة الذاتية، وابتلاع السموم، والاضطرابات الوراثية، غير مُعدٍ، مما يعني أن الطفل المصاب لا يمكنه نقل التهاب الكبد إلى الأطفال الآخرين. يمكنك طلب رعاية طبية لتحديد السبب الدقيق لالتهاب الكبد نظراً لأن العلامات والأعراض يمكن أن تكون متشابهة في معظم الحالات.

2. عوامل الخطر لالتهاب الكبد

يتعرض الأطفال المعرضون لفيروسات التهاب الكبد لخطر متزايد للإصابة بالمرض.

يمكن أن ينتشر التهاب الكبد A و E بشكل رئيسي في الحالات التالية .

A و E بشكل رئيسي في الحالات التالية . صرف صحي سيء

مياه الشرب غير المأمونة

طعام ملوث

قد تزيد الحالات التالية من خطر الإصابة بالتهاب الكبد B و D و C عند الأطفال.

غسيل الكلى المستمر للفشل الكلوي

إقامة طويلة الأمد في مرافق الرعاية

عمليات نقل الدم لاضطرابات النزيف.

3. أنواع التهاب الكبد

التهاب الكبد المعدي

يمكن تقسيم التهاب الكبد إلى التهاب الكبد المعدي وغير المعدي، يحدث التهاب الكبد المعدي بسبب مسببات الأمراض، مثل الفيروسات والبكتيريا، في حين أن التهاب الكبد غير المعدي ناتج عن أسباب غير مرتبطة بمسببات الأمراض، مثل أمراض المناعة الذاتية.

يمكن تصنيف كل من التهاب الكبد المعدي وغير المعدي إلى التهاب الكبد الحاد والمزمن بناءً على مدة المرض والسمات السريرية.

1. التهاب الكبد الحاد

التهاب الكبد الحاد هو التهاب الكبد الذي يستمر لأقل من ستة أشهر. يمكن أن تكون فترة المرض على ثلاث مراحل، بما في ذلك المرحلة الأولية البادرية مع أعراض غير محددة، مثل مرض شبيه بالإنفلونزا والقيء. قد تلاحظ علامات تلف الكبد أو خلل وظيفي، مثل اليرقان، في غضون أسبوع أو أسبوعين.

يتضخم الكبد والطحال أيضاً في هذه المرحلة، وقد يختفي هذا في غضون أربعة أسابيع عند بعض الأطفال. قد تختفي الأعراض السريرية في المرحلة الثالثة (مرحلة التعافي). قد يتم حل التهاب الكبد A و E في غضون شهر أو شهرين، بينما قد يستغرق التهاب الكبد B و C من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

يؤدي التهاب الكبد الحاد B و D و E إلى التهاب الكبد الخاطف الذي يتسبب في موت الخلايا الكبدية بشكل كبير. قد يكون لالتهاب الكبد المناعي الذاتي والتهاب الكبد الناجم عن الأدوية دورات سريرية ومضاعفات مماثلة.

2. التهاب الكبد المزمن

يسمى التهاب الكبد المستمر لأكثر من ستة أشهر بالتهاب الكبد المزمن. يمكن أن تكون المرحلة الأولية بدون أعراض عند العديد من الأطفال، وغالباً ما يظهر ضعف الكبد في التحليل المعملي. قد تظهر الأعراض عندما يتطور التهاب الكبد المزمن. ومع ذلك، غالباً ما يظهر اليرقان في مراحل متقدمة من التهاب الكبد المزمن.

يعتبر تليف الكبد من مضاعفات التهاب الكبد المزمن. إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل فشل الكبد.

4. علامات وأعراض التهاب الكبد

تختلف علامات التهاب الكبد وأعراضه من طفل إلى آخر. يمكن أن يظل بعض الأطفال بدون أعراض لفترة أطول. قد تشمل أعراض التهاب الكبد الحاد (البداية المفاجئة) :

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العين)

قلة الشهية

غثيان

التقيؤ

حمى

ألم المفاصل

عضلات مؤلمة

البول الداكن

لون الطين أو البراز شاحب

إسهال

طفح جلدي مثير للحكة على الجلد

يمكن تغيير الوظائف الهرمونية للكبد في المراحل الأولى من التهاب الكبد المزمن. قد يمر هذا في كثير من الأحيان دون أن يلاحظه أحد عند بعض الأطفال. قد تشمل الأعراض:

نمو غير طبيعي للشعر (الشعرانية)

حب الشباب

انقطاع الطمث أو قلة الدورة الشهرية عند الفتيات

يمكن استبدال أنسجة الكبد التالفة بنسيج ندبي بمرور الوقت. تسمى هذه الحالة بتليف الكبد، حيث تتعطل وظائف الكبد بشكل دائم، يسبب تليف الكبد العلامات والأعراض التالية:

فقدان الوزن غير المقصود

استسقاء (سائل في تجويف البطن)

تورم الساق أو وذمة محيطية

اليرقان

يتسبب التهاب الكبد الخاطف في حدوث نزيف وعلامات عصبية مصحوبة بعلامات التهاب الكبد الحاد، تظهر أعراض التهاب الكبد أيضاً في حالات طبية أخرى، يمكنك طلب الرعاية الطبية من أجل التشخيص والعلاج الدقيق.

5. الوقاية من التهاب الكبد

تقليل فرصة الإصابة بالتهاب الكبد

تساعد الطرق التالية في تقليل فرصة الإصابة بالتهاب الكبد عند الأطفال.

الحصول على لقاح التهاب الكبد A و B ؛ يمكن أيضاً الوقاية من التهاب الكبد D بالتطعيم ضد التهاب الكبد B

ممارسة نظافة اليدين الجيدة؛ استخدم المطهر الذي يحتوي على الكحول عند عدم توفر الماء والصابون

تجنب مشاركة العناصر الشخصية مع المصابين

شرب المياه الصالحة للشرب أو المياه المعبأة في زجاجات أثناء السفر

تناول الطعام الطازج المطبوخ جيداً

مراقبة ممارسات الصرف الصحي الجيدة

استخدام الإبر الجديدة والأدوات المعقمة أثناء إجراء الوشم وثقب الجسم

تجنب إعادة استخدام الإبر والمحاقن أو مشاركتها

القيام بالإجراءات الطبية ونقل الدم من مقدمي الرعاية الصحية المسجلين

6. تشخيص التهاب الكبد

يشير الفحص البدني والتاريخ الصحي إلى تشخيص التهاب الكبد لدى بعض الأطفال. يُطلب إجراء اختبارات الدم

التالية لتأكيد تشخيص التهاب الكبد .

اختبارات وظائف الكبد، بما في ذلك مستويات إنزيمات الكبد

تعداد الدم الخلوي

مستويات البيليروبين

اختبارات التخثر لتحديد وظائف الكبد

تساعد الأجسام المضادة و PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل) على تحديد نوع التهاب الكبد

يُطلب أيضاً إجراء اختبارات التصوير التالية عند بعض الأطفال.

تساعد الموجات فوق الصوتية على تصور الكبد

يساعد التصوير المقطعي للكبد وأجزاء الجسم الأخرى في تشخيص التهاب الكبد

يعطي التصوير بالرنين المغناطيسي صورة أكثر دقة للكبد

تستخدم خزعة الكبد الإبر لجمع عينات الأنسجة من الكبد لفحصها تحت المجهر

يطلب طبيبك اختبارات إضافية بناءً على التقييم الأولي لاستبعاد أو تحديد الأسباب أو المضاعفات الأساسية.

7. علاج التهاب الكبد

لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد. قد تختلف خيارات العلاج اعتماداً على السبب الأساسي للطفل وعمره وأعراضه وشدته وحالته الصحية. الهدف الأساسي من علاج التهاب الكبد هو منع تلف الكبد وتخفيف الأعراض. يوصي الأطباء عادة بطرق العلاج التالية .