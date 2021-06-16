كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - "فيه شفاء للناس" بهذا الوصف أدرج القرآن الكريم مجملاً لأهمية عسل النحل للصحة، وقد اكتشف العلماء فوائد عسل النحل وأنواعه وما تنتجه خلية النحل من عسل وشمع وغذاء للملكات منذ آلاف السنين، ويحرص الناس على الحصول على غذاء الملكات خصوصاً رغم أنه يكون مرتفع الثمن نظراً لقيمته الغذائية، والتي يشرح عنها إختصاصي التغذية محمد العيسة حيث يشير للآتي مع العلم يجب عدم الأخذ بأي وصفة دون الرجوع للطبيب المختص.

ما هو غذاء الملكات؟

يخصص الغذاء الملكي للمكة وصغارها

غذاء الملكات هو عبارة عن مادة هلامية ينتجها النحل لإطعام الملكات وصغارهن، ولذلك فهو يحمل شيئاً أو نصيباً من اسمه؛ حيث يحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة لأنه يخصص لتغذية الملكة.

القيمة الغذائية لغذاء الملكات

مادة هلامية غنية بالمعادن والفيتامينات

يحتوي غذاء ملكات النحل على مجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الأملاح المعدنية الهامة مثل الكالسيوم، النحاس، الحديد، الفوسفور، السيلكون، الكبريت، والبوتاسيوم. وكذلك مجموعة الفيتامينات بيB، البيوتين، إينوزيتول، وحمض الفوليك، الأحماض النووية، الجلوبين، الأحماض الأمينية الأساسية للجسم لبناء الجسم وتقويته.

فوائد غذاء الملكات للحامل

يحتوي على بكتيريا ضارة بالحامل

لم تثبت الدراسات العلمية أي فوائد لغذاء ملكات النحل للحامل؛ بل يحذر من تناوله بكثرة بالنسبة للحامل حيث قد يؤدي لأعراض تحسسية غير مرغوبة وقد يؤثر على الجنين، ولذلك فعلى الرغم من القيمة الغذائية العالية لغذاء ملكات النحل فيجب أن تحصل عليه الحامل بحذر شديد خلال فترة الحمل.

كما يجب عدم تناول المكملات الغذائية التي يدخل في تركيبها غذاء ملكات النحل دون أن ترجع الحامل لطبيبها.

ونظراً لأن غذاء الملكات يعد من العناصر الخام في الطبيعة فقد يحتوي على بكتيريا ضارة مثل كلوستريديوم بوتولينوم؛ مما يهدد صحة الحامل.

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