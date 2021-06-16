كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - تمر المرأة الحامل بالكثير من المشكلات الصحيّة أثناء فترة حملها، مما يسبب لها نقصاً في المعادن والفيتامينات، وغالباً ما يلجأن إلى إرشادات الطبيب في تناول أقراص الحديد والكالسيوم والمكمّلات الغذائية، والآن أيتها الحامل ماذا لو عرفت أن دبس التمر هو البديل الأمثل عن هذه المكمّلات الغذائية؛ فالتمر من الفواكه الآمنة التي تحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات لك وللجنين وله دوره الهام قبل الولادة وبعدها. لقاؤنا وخبيرة التربية الدكتورة هنادي حماد أخصائية التغذية للشرح والتوضيح

التمر فاكهة آمنة

التمر ودبس التمر من الأغذية المثالية للحامل

دبس التمر، سائل كثيف لونه أسود وطعمه لذيذ، يغسل التمر جيداً ويتم فصل النواة، ثم ينقع في المياه يوماً كاملاً، ثم يوضع على النار؛ ليصبح ذا لون أسود كثيف

يحتوي دبس التمر على المصادر الغذائية الضرورية للجسم، مثل، الفيتامينات والمعادن، وإن كانت نسبة الفيتامينات تختلف بين أنواع التمر

يحتوي دبس التمر على المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفسفور، الكربوهيدرات، الألياف، الحديد، كما يُعد التمر من الأغذية المثالية للإنسان عموماً والحامل بالخصوص

فوائد دبس التمر للحامل

دبس التمر يقلل من مشاكل تمدد الجلد

يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم، مما يساعد على التخلص من السموم في الجسم، ويسهل عملية الهضم، نظراً لاحتوائه على نسبة من الألياف ما يقلل من الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل

يخفف من التعرّض للانتفاخ والغازات خلال الحمل، كما يحدّ من الإصابة بالبواسير خلال الحمل، وكذلك يحتوي على فيتامين "ج" الذي يساعد في امتصاص الحديد في المعدة، ممّا يقلل من فقر الدم أثناء الحمل

يساعد على التقليل من مشاكل تمدد الجلد والتشققات لدى الحامل، يساعد في تسهيل عملية الولادة خلال الشهر التاسع من الحمل، حيث يعمل على التخفيف من الشعور بالتعب والإرهاق المرافق للحمل

الحفاظ على الشعر من التساقط، يخفف من الضيق في التنفس، والتقلصات في الأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على نسبة من السكر الطبيعية وهو سهل الهضم وسريع الاحتراق

كما يحتوي دبس التمر على مادة الفلور، وبالتالي يحافظ على صحة الأسنان ويحمي الحامل من الإصابة بالتهاب اللثة

يفضل تناول دبس التمر في الثلث الأول من الحمل، وذلك للتغلب على مشكلة الإمساك، حيث يساعد على تحسين حركة الأمعاء

يخفف من الحموضة التي تتعرّض لها المرأة الحامل في فترات مختلفة من الحمل؛ لأنّه يحتوي على البوتاسيوم والصوديوم والكلور

يخفّف من خطر الإصابة بأمراض القولون والبواسير، ويساعد في تقوية دم المرأة الحامل بسبب احتوائه على نسبةٍ عالية من الحديد والفسفور وفيتامين ب

يعالج أمراض المفاصل؛ لأنّه يحتوي على نسبةٍ عالية من الكالسيوم

يعالج جفاف الجلد ويزيد من ليونته ورطوبته، ويجعله قابلاً للتمدّد لتحمّل حجم البطن بفترات الحمل المتقدّمة، كما يُليّن منطقة الرحم ويُسهّل عمليّة الولادة

كما أن دبس التمر يعمل كمصدر للطاقة، ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق المرتبط بالحمل ويحتوي على الحديد الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل

يحافظ على توازن الماء والملح، حيث يحتوي دبس التمر على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويقلل من تشنج العضلات

يساعد التمر في تجنب نقص المغنيسيوم في الحمل، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم المزمن وتسمم الحمل

يحافظ دبس التمر على صحة الجهاز الهضمي والحركة الطبيعية للأمعاء، وكذلك تسهيل عملية الولادة، وتقليل الحاجة إلى استخدام محفزات الطلق. ولهذا يمكنك تناول دبس التمر قبل 4 أسابيع من التاريخ المتوقع للولادة وانتظري النتيجة

فوائد دبس التمر للجنين

دبس التمر مصدرا للبروتين والأحماض الأمينية

يساعد في نمو العظام والأسنان لدى الجنين؛ لاحتوائه على عنصر الكالسيوم يعد دبس التمر مصدراً للبروتين والأحماض الأمينية الضرورية لنمو خلايا الجنين وله فوائده في الوقاية من التشوهات الخلقية في الأجنة، حيث يعتبر مصدراً غنياً بحمض الفوليك مصدر لفيتامين "ك" عند الجنين، مما يقلل من تعرضهم لخطر النزيف في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة

لا للإفراط في دبس التمر

الإفراط في تناول دبس التمر..يكسبك المزيد من الوزن

حيث يؤدي الإفراط في تناوله إلى حدوث بعض المشاكل، مثل حدوث الإجهاض خلال الثلث الأول من الحمل

تجنبي الإفراط في تناول دبس التمر خوفاً من اكتساب المزيد من الوزن، وخاصة خلال الثلث الثاني من الحمل، إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً

والتفسير، أن دبس التمر يعمل على تحفيز انقباضات الرحم، ويفضل تناول دبس الرمان الذي يُحضّر في المنزل وتجنب تناول المحضّر في المصانع

ويتم استخدام دبس التمر عن طريق وضع ملعقة منه على كأس من الحليب في الصباح الباكر للتخفيف من الشعور بالأرق

حبة التمر الواحدة

كل حبة تمر تضم 70% من الكربو هيدرات

كلّ حبة تمر من النوع الجيّد تحتوي على 70% من الكربوهيدرات،

و51% من الألياف، و15% من الدهون، و2% من الأملاح المعدنيّة،

وأيضاً الحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والزنك

التمر غذاء مثالي

التمر ودبس التمر غذاء مثالي للإنسان

يعدّ التمر غذاءً مثاليّاً؛ لأنّه يحتوي على نسبة عالية من السكّر الطبيعي سهل الهضم وسريع الاحتراق، وفقير جداً بالدهون

ممّا يجعله وجبةً غذائيّة متكاملة للأشخاص الّذين يتّبعون حميات غذائية قاسية

يحافظ على الجسم من السموم؛ لأنّه يحتوي على الصوديوم وفيتامين ج والبوتاسيوم

يساعد في التخلّص من الكولسترول المتراكم في الدم ويمنع تصلب الشرايين

تحضير دبس التمر

يفضل تحضير دبس التمرمنزليا لتجنب المواد الحافظة