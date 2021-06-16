كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - قد يولد الطفل قبل الأوان أي قبل أن يتم فترة الحمل المتعارف عليها، ويسمى بالطفل الخديج أو المبتسر، وتخاف الأم عليه بسبب ما يبدو عليه من ضعف وليونة، وعدم تمام نمو باقي أعضاء جسمه، وتتساءل عن طرق رعايته سواء في المنزل أو المستشفى، ولذلك يساعدك الدكتور طارق أبو يحيى، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة في التعرف على طرق رعاية الأطفال المبتسرين كالآتي.

من هو الطفل المبتسر؟

يبقى في الحضانة لمدة معينة

يعرف الطفل المبتسر بأنه كلُّ طفل يُولَد قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، وقد يعاني هؤلاء الأطفال من مشاكل صحية بسبب نقص الوقت الكافي لتخلُّق باقي أعضاء الجسم لديهم مما يجعلهم يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة يمكن توفيرها في المستشفى أو البيت.

طرق العناية بالطفل المبتسر في المستشفى

تقدم له رعاية طبية خاصة

يجب على الوالدين التواصل مع المستشفى وخصوصاً مع قسم الحضانة للتعرف على وضع وحالة الطفل الذي ولد قبل الآوان، وتقبل وضعه الصحي وأنه قد يبقى لمدة طويلة في الحضانة الصناعية.

يجب أن يعرف الوالدان معدل زيادة وزن الطفل المبتسر حيث أنه في حال كان وزنه أقل من 1500 جم فقد لا يزيد وزنه أكثر من 5 جم كل يوم، أما إذا كان وزنه(بين 1500 - 2500جم) فقد يزيد وزنه نحو 20 جم كل يوم، ترتبط الزيادة بعمر الأم وحالة الطفل الصحية.

قد يحتاج الطفل المبتسر لعلاج تكميلي لنمو الرئة يحصل عليه في الحضانة.

يمكن البقاء مع الطفل المبتسر في الحضانة دون لمسه لفترات طويله خوفاُ عليه من العدوى والتلوث.

يمكن الحديث والغناء له لكي يشعر بوجود الأهل لديه.

طرق العناية بالطفل المبتسر في البيت

يحب ملامسة أمه