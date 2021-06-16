أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - يعد الشهر الثامن للحامل من الفترات الحرجة للأمّ والجنين معاً، الجنين يزداد وزنه فتزداد حركته وسرعة قفزاته، والأم تصبح مشغولة البال إن تحرك وزادت حركته أو حال توقفت حركة الجنين وهدأت ؛ إذ قد تحدث ولادة مبكّرة. عن سر حركة الجنين الزائدة في الشهر الثامن، وأسباب توقفها قرب الولادة أحياناً، والأطعمة التي تزيد من الحركة والأخرى التي يجب عدم تناولها يحدثنا الدكتور بهاء حمّاد استشاري أمراض النساء والتوليد

تغيرات جسم الحامل في الشهر الثامن

يتمدد الرحم في الشهر الثامن..فيضغط على الحجاب الحاجز والمثانة

تستمرّ التغيّرات الحاصلة للحامل والجنين فيستمرّ الرحم بالتمدّد، ويضغط على الحجاب الحاجز، والمثانة بشكل أكبر

ترتفع نسبة الإصابة بضيق التنفّس، وتتحرّك الحامل بصعوبة كبيرة، ولا تستطيع القيام بالمهام اليومية المعتادة

يعمل القلب وجهاز الدوران بشكل مضاعف، وتصاب بعض النساء بدوالي الساقين في هذه المرحلة، وتكون الحامل معرّضة للإصابة بالبواسير

تزيد نسبة إنتاج هرمون البرولاكتين المفرز للحليب في الثدي؛ وذلك استعداداً لاقتراب الولادة

تعاني الحامل أيضاً من انتفاخ الوجنتين والجفون، وخاصّة في الصباح، وترتخي المفاصل والعظام في منطقة الحوض

ويتحجّر بطن الحامل، وتزداد الحكّة فيه، وتظهر خطوط حمراء اللون على البطن، واليدين، والقدمين، ويقلّ تساقط الشعر، ويبدأ الشعور المتزايد بالخدر والوخز

حركة الجنين في الشهر الثامن

تزداد حركة الجنين في الثامن..وتقل مع اقتراب الولادة

يزداد شعور الأم بحركة الجنين مع تقدّم شهور الحمل، فتستطيع الحامل الشعور بالحازوقة التي تصيب الجنين، ومراقبة تحرّكاته بشكل واضح

أمّا حركة الجنين نفسها فمن المعروف أنّها تقلّ مع اقتراب موعد الولادة، وذلك في الشهرين الأخيرين من الحمل؛ نظراً لزيادة حجم الجنين بالنسبة للرحم، فتقلّ المساحة التي يتحرّك فيها الجنين

ولكن في معظم الأوقات تشعر الحامل بزيادة في حركة الجنين، وخاصّة في النهار أو في فترة ما بعد الظهيرة، وقد تتسبّب حركة الجنين بعدم مقدرة الأم على النوم بشكل جيّد

كما تختلف حركة الجنين بين الحوامل، ولذلك تنصح الحامل بعدم المقارنة مع حركة جنين آخر، ولكن عند الشعور بانخفاض شديد في حركة الجنين تجب استشارة الطبيب المتابع للحامل

الجنين لا يتوقّف عن الحركة داخل الرحم، فالحمل هو رحلة نموّ مستمرّ للعقل والأعصاب والعضلات

أسباب زيادة حركة الجنين في الشهر الثامن

تزداد حركة الجنين في الثامن..لقلة الأكسجين الواصل له

بسبب تناول الحامل للكافيين والسكّر بكمّيات كثيرة، فزيادة نسبة السكّر الموجودة في الدم تؤدّي إلى زيادة حركة الطفل

قلّة كمّيات الأكسجين الواصلة إلى الجنين، فتزداد حركة الجنين بشكل ملاحظ دلالة على نقص الأكسجين، ثمّ تصبح بطيئة بشكل واضح

حدوث مشاكل في الحبل السري

زيادة حركة الجنين في الشهر الثامن بسبب مشاكل في الحبل السري

مع اقتراب موعد الولادة، في الشهور الأخيرة يبدأ نموّ الجنين بالاكتمال، وتبدأ أجهزة جسمه بالنموّ والاستعداد للعمل بشكل طبيعي

تبدأ الرئة بالاكتمال، والتي تعدّ من أهمّ أعضاء الجنين؛ فهي تمنحه القدرة على التنفّس بعد الخروج من رحم الأم إلى الدنيا، ويتأثّر الجنين في هذا الشهر بالأمّ الحامل ومحيطه بشكل كبير

زيادة حركة الجنين في الشهر الثامن.. تدل على صحة الجنين وأنه يسير في خطى سليمة في رحلة نموه.. وكذلك تعتبر حركة الجنين دلالة على صحة الأم والحمل معاً

زيادة حركة الجنين بسبب كثرة السوائل التي تتناولها الحامل والتي تحتوي على الكافيين أو مشروبات باردة ومثلجة

وربما تأتي زيادة حركة الجنين بسبب مشاكل في كمية الأكسجين التي تصل إلى الجنين داخل الرحم، أو بسبب الإصابة بمشاكل في الحبل السري

وتزداد الحركة نتيجة نمو الجنين؛ حيث إن آخر شهرين في الحمل يزداد وزن الجنين بشكل ملحوظ

كما ان الراحة والاسترخاء من ناحية الأم – 8 ساعات نوم- تسبب كثرة حركة الجنين في الشهر الثامن

أثبتت البحوث العلمية أن زيادة حركة الجنين.. ترجع في أحيان كثيرة إلى نوعية الأطعمة أو المشروبات التي تتناولها الحامل.. مثل: تناول السكريات والكافيين

متى تبدأ حركة الجنين؟

الحامل لا تشعر بركلات الجنين في الشهر الثاني

ركلات الجنين وقفزاته داخل الرحم.. غالباً ما تبدأ في الشهر الثاني.. ولكن نظراً لصغر حجم الجنين في هذا المرحلة لا تشعر الحامل به، إضافة إلى عظامه التي لازالت لينة

ولكنها تشعر بها فعلياً مع نهاية الشهر الرابع أو بداية الخامس، وتزداد الحركة كلما زاد الوزن.. وتتضح الصورة مع بدايات الشهر الثامن

مع بدايات الشهر الثامن تزداد عظام الجنين قوة وصلابة، فيزداد- هو- حركة ونشاطاً.. خاصة ما بين الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل

وكبر حجم بطن الحامل واتساع الرحم في هذا الشهر، ذلك حتى يسمح للجنين بالمرور بعد شهر، دون الحاجة إلى جراحة أو ولادة قيصرية

عدد حركات الجنين تختلف من حامل إلى أخرى، والتي تُقدر بـ10 حركات تقريباً، وللإبقاء على هذه الحركة هناك أطعمة خاصة وسلوكيات

تناولي أطعمة غنية بالسكر، الامتناع عن أي نشاط أو عمل شاق أو حمل أشياء ثقيلة، مع تناول أكثر من ثلاث وجبات.. على فترات اليوم وبكميات قليلة

عليك الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء والفواكه الطبيعية من دون سكر

تحذير ما قبل الولادة

حركة الجنين تقل كلما اقترب موعد الولادة

حركة الجنين تقل كلما اقترب موعد الولادة، وكأن الجنين يريد الاحتفاظ بقوته ونشاطه ليوم النزول

هذا لا يمنع من استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحمل وعدم إصابة الجنين بمكروه

عند وصول الجنين للشهر الثاني والثلاثين من الحمل، يحدد الجنين اتجاه رأسه إلى أسفل عنق الرحم وحينها تصبح حركته صعبة

لابد من إدراك أن الأجنة تختلف عن بعضها في الحركة؛ البعض تقل حركته قبل الولادة، وآخرون يزداد نشاطهم وتزداد حركتهم