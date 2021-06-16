ما هي صيغة الاعتذار التي يجب أن يتعلمها طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - يجب أن يتعلم طفلك أن يعتذر، فما دام قد أخطأ فيجب أن يستخدم كلمات مناسبة لكي يعبر عن أسفه، وكذلك عن اعتذاره، وليس السكوت أو التجاهل صفة محمودة ولكنها تعبر عن أنانية وجحود، وكذلك سوء التربية، ولا أحد في العالم يكون معصوماً من الخطأ ولذلك يجب أن يكون هناك صيغة للاعتذار يعرفك عليها المرشد التربوي محمود حاج أحمد كالآتي.

أنا آسف

أنا آسف... عبارة مهمة

تخيلي كم هي قصيرة هذه الجملة ولكنها تحمل معاني كبيرة وهامة.

كلمة الأسف هي كلمة الاعتراف بالخطأ، وتخلي الطفل عن عناده وأنانيته.

أنا آسف... عبارة تدل على تقدير طفلك للشخص الذي أمامه.

الأسف يعني أن طفلك بدأ يفهم الحياة التي تقوم على الخطأ والصواب.

سامحني

قد ترتبط بالبكاء

هذه الكلمة قد توحي بأن طفلك قد وصل إلى مرحلة متقدمة من تكون الأنا لديه.

وقد تعني أنه قد شعر بتانيب الضمير الشديد.

وربما قد توحي ببعض الضعف الذي يجب أن يتخلى عنه.

يجب أن ينطقها الطفل بكل صدق، ودون أن يعتبر أنها كلمة توحي بالذل والمهانة بل على العكس.

يجب أن يقولها لأي شخص مهما كان مركزه حتى لا يشعر بأن البشر يتفاضلون مثل أن يقولها للسائق أو حارس البناية.

قد يبكي الطفل أو المراهق؛ ولذلك فيجب أن تتركيه حتى يهدأ.

خطوات تدريب طفلك على صيغة الاعتذار

لا تجبري طفلك على أن يعتذر

يجب أن تكوني قدوة لطفلك فعندما يقتدي بك وبأنه يراك تعترفين بالخطأ في حق الآخرين فسوف يعتذر.

الصيغة السهلة للاعتذار يجب ان تكون وسيلة لكي ينمو الضمير لدى طفلك بالتدريج.

اتركي طفلك مع نفسه بعض الوقت لكي يكتشف أنه قد أخطأ.

ولا تجبريه على أن يعتذر، ولا تطلب منه أن يهجي صيغة الاعتذار.

كما يجب الا يعتاد على الاعتذار على أي شيء وربما كان ذلك سبباً في تنازله عن حقوقه في المستقبل.

الاعتذار ليس ضعفاً، ولكن الكبار والعظماء يعتذرون، وعليك ذكر بعض القصص مثل قول عمر بن الخطاب" أصابت امرأة، وأخطأ عمر"...

كلمات وصيغ الاعتذار كثيرة ولكن المهم أن يكون الطفل موقناً بها وبأهميتها.

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