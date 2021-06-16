أسماء بنات غريبة تعرفي على معانيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - عند الغرابة يتم النظر والتفكير، ربما هو سبب اختيار الأهل اسماً ملفتاً لبناتهن، يجعل الآخرين يستسيغون لفظه، ويعشقون موسيقاه، فما بالكم إذا عرفتم معناه؟ "الخليج 365 وطفلك"، تعرض عليكم بعض الأسماء الغريبة وتفسّر معانيها فربما يتم اختياركم منها لتطلقوها على بناتكم.

أيار

رنوة: النّظرة إلى الأشياء سريعاً.

أيار: النّحاس الأصفر.

كادي: نوع من أنواع الزّهر.

وجد: أشدّ أنواع الحبّ والهيام.

بسيل

بسيل: من الشّجاعة والجرأة، وهي كثيرة الغضب، الشّديدة العبوس، المقدامة، الشّجاعة.

ميار: وجه الخير، والمسؤولة عن جلب المؤونة، وهو من الأسماء المستحدثة، وبعضهم يسمّي ابنته بتخفيف الياء.

نورسين: ضوء القمر.

هيلانة: اسم أميرة يونانية، وأصل الاسم هو هيلين.

سديم

رَيا: الرائحة الطيبة

سيلين- ديانا- لونا: آلهة القمر.

سديم: الضّباب الرّقيق النّاعم.

ألين: اسم من أصل إيرلندي، ويعني حسن وجميل المنظر.

آيسل

آيسل: ومعناه وجه القمر، أو ضوء القمر.

ريتان: الرؤيا الجميلة، أو الماء الموجود في الأصداف.

ألما: اسم إسباني يعني الروح.

نايا: الغزالة بنت الظبي.

بان

ليان: رخاء العيش ونعيمه.

أوار: حرّ الصّيف والنّار.

بان: نوع من أنواع النباتات ذات الزهر الأبيض والرائحة الزكيّة.

مهيرة: المرأة عظيمة المهر.

رانسى

دارين: منطقة في البحرين، كان يُحمل إليها المسك من الهند.

رانسى: اسم غزال، ويقال اسم نهر أيضاً.

جَيلان: اسم بمعنى الصفاء والنقاء، أو الغزال الصغير.

يولاند: اسم أجنبي، لعله مأخوذ من فيولا أو فيوليت، ومعناه زهرة البنفسج أو من أو من الرومانيّة، ومعناه أفعى التّراث، وهو رمز المرأة التي تكشف الأسرار. أُرجوان: نوع من أنواع الشجر ذي الورد شديد الحمرة.

ميرا

جوديّا: اسم الجبل التي رست عنده سفينة نوح. ويقع في أرض الموصل، ويشرف على جزيرة ابن عمر، والاسم بهذا المعنى تكون ياؤه مشدَّدة.

جنى: مؤنث عربيّ، يعني الجنّة هي البستان في الأصل، وقد ورد في القرآن كثيراً مفرداً وجمعاً، دلالةً على الخير، والصّلاح.

ميرا: اسم لاتيني بمعنى الرائعة، أو المحيط في اللغة السنسكريتية.

جمانة: حبّة اللؤلؤ، أو الحبّة الفضيّة مثل اللؤلؤ. وقيل: أصلها لاتيني، وجمعها جمان.

رواند

سُلاف: أو سلافة وهو ما سال من الشيء وتحلّب، مثل عصير الفاكهه مثلاً.

راوند: وهو حبل تعلّق عليه عناقيد العنب.

لورا: اسم أعجمي معناه الهضبة.

تارا: النّجمة.