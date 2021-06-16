علامات على القدمين قد تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يمكن أن يصيب السكري من النوع 2 أي فرد منا، مع إمكانية العيش مع الحالة لسنوات دون أن نعرف ذلك.

ويميل داء السكري إلى تأكيد نفسه فقط عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة باستمرار، وعندما يحدث هذا، قد يظهر عدد من الأعراض غير العادية في القدمين. وذلك لأن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، المعروف أيضا باسم سكر الدم، يمكن أن يؤدي إلى تلف الإحساس في القدمين.

ويمكن أن يؤثر أيضا على الدورة الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى القدمين.

وبدون إمداد جيد بالدم، قد يعاني الشخص من مشاكل في التئام الجروح والقروح، وقد يصاب أيضا بتشنجات وألم في الساقين أو القدمين.

وإذا لم تعالج هذه المشاكل، فقد تؤدي إلى تقرحات القدم، والتهابات، وفي أسوأ الأحوال، البتر.

ووفقا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى هبوط القدم من جانب واحد – وهو أحد المضاعفات حيث لا يمكن التقاط القدم.

توضح ADA: “إنه يحدث من تلف العصب الشظوي للساق بسبب الضغط أو مرض الأوعية الدموية”.

يُعرف العصب الشظوي بأنه فرع من العصب الوركي الذي يمد الجزء السفلي من الساق والقدم وأصابع القدم بالحركة والإحساس.

وتشمل العلامات الأخرى غير المعتادة لارتفاع نسبة السكر في الدم الموجودة في القدمين، ما يلي:

– جفاف وتشقق الجلد.

– انخفاض الإحساس باللمس في القدم.

– عدم الثبات.

– وجود تشوهات في أصابع القدم.

– تقرح الجلد وغرغرينا القدم.

يوصى عادة بتغيير نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وهناك مكونان رئيسيان للتحكم في نسبة السكر في الدم – اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، وذلك بحسب “إكسبريس”.