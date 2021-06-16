حمية الصيام المتقطع و 6 فوائد لا تعرفينها

بيروت - نادين محمد - تأثيرات عديدة تحدث بسبب رجيم الصيام المتقطع على الجسم، فهناك العديد من الدراسات التي أظهرت التأثيرات القوية التي تحدث على الدماغ والجسم بسبب الصيام المتقطع.

يمنح الصيام المتقطع العديد من الفوائد الصحية المثبتة مثل فقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتقليل الالتهابات وتحسين مستويات السكر في الدم ووظائف المخ. والأهم من ذلك، يمكن أن يزيد من جودة وطول العمر في حياتك.

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ما الصيام المتقطع؟

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تقوم خطة رجيم الصيام المتقطع على الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم، فتعد الطرق الأكثر شيوعاً هي تناول الطعام لمدة 8 ساعات وصيام 16 ساعة عن الطعام والاكتفاء بشرب الماء أو الأعشاب بدون سكر؛ لتقتصر فترة تناول الطعام على 8 ساعات. على سبيل المثال، يمكنك تناول الطعام بين الساعة 1 إلى 9 مساءً، ولكنك ستصوم بعد ذلك لمدة 16 ساعة المتبقية.

في هذه الطريقة، تأكلين لمدة خمسة أيام معدل 500 إلى 600 سعرة حرارية في اليوم، ويمكنك في هذه الخطة الصوم لمدة 24 ساعة، مرة أو مرتين في الأسبوع والاكتفاء بشرب الماء والأعشاب فقط لتسريع حرق الدهون ثم تناول الطعام بانتظام لمدة 8 ساعات باقي الأيام.

في الصيام المتقطع، فإنك تقلل من تناول السعرات الحرارية مما يؤدي إلى فقدان الوزن. ومع ذلك، فإنها لن تنجح إلا إذا كنت لا تفرط في تناول الوجبات السريعة أو تعوض عن طريق تناول المزيد خلال فترات الأكل المسموح بها.

يفضل معظم الأشخاص طريقة 16-8 لأنها أكثر استدامة وبساطة ويسهل اتباعها. لا عجب أنه الأكثر شعبية أيضاً.

هل الصوم المتقطع مفيد للجسم؟

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حتى لو كنت تصوم لفترة قصيرة، فإن معدل الأيض لديك يقفز بنسبة 3.6 إلى 14٪. من خلال تناول سعرات حرارية أقل، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، فأنت تقوم بتغيير معادلة السعرات الحرارية بشكل فعال وتعزز فقدان الوزن.

أثبت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع هو أداة فعالة لإنقاص الوزن. وفقاً لدراسة أجريت عام 2014 في جامعة إلينوي في شيكاغو، تسبب الصيام المتقطع في فقدان ما يصل إلى 8٪ من الوزن على مدار 24 أسبوعاً.

وجدت هذه الدراسة نفسها أن الأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع تمكنوا من فقدان ما يصل إلى 7٪ من دهون الخصر والبطن، وهو ما يُعرف بأنه يساهم في الإصابة بالأمراض.

فوائد الصيام المتقطع

الفوائد الصحية من الصيام المتقطع:

1 مقاومة الأنسولين

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يقلل الصيام المتقطع من مقاومة الأنسولين ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 6٪. تنخفض مستويات الأنسولين أثناء الصيام بنسبة تصل إلى 31٪. يوفر هذا حماية كبيرة من مرض السكري من النوع 2.

2 مكافحة الشيخوخة

في دراسة فحصت الفئران والصيام، عاش أولئك الذين صاموا ما يقرب من 83 ٪ أطول من الفئران التي لم تصم. من الواضح أن الصيام ساعد على إطالة عمر تلك الفئران.

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3 صحة الدماغ

عندما تصوم، تزداد هرمونات BDNF في الدماغ. هذا يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة ويوفر أيضاً الحماية من مرض الزهايمر.

4 صحة القلب

يساعد الصيام في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، ونسبة السكر في الدم، وعلامات الالتهاب، ومقاومة الأنسولين، والدهون الثلاثية في الدم. جميع عوامل الخطر التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب .

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5 التهاب

أظهرت الدراسات أن الصيام يساهم في تقليل علامات الالتهاب، والتي تعد من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة.

6 فقدان الوزن

ولعل أكثر الفوائد التي يمكن ملاحظتها أن الصيام المتقطع سوف يفقد دهون البطن.

خطة الصيام المتقطع

خلال فترة الصيام، يمكنك تناول مشروبات خالية من السعرات الحرارية مثل الشاي غير المحلى (الشاي الأخضر) والقهوة (بدون سكر) والماء. هذه سوف يساعدك على البقاء رطباً.

على الرغم من عدم وجود خطة نظام غذائي في حد ذاته، قم بتضمين ما يلي أثناء فترات تناول الطعام:

- الفواكه: جميع الفواكه تعد خيارات جيدة وخاصة البرتقال والتفاح والكمثرى والخوخ والموز والتوت.

- الخضار: يجوز لك تناول كل الخضراوات مثل البروكلي والخيار والقرنبيط والطماطم، إلخ.

- الحبوب الكاملة: تجنب جميع المنتجات التي تحتوي على القمح المكرر. اختر الحبوب مثل الحنطة السوداء والشعير والكينوا والشوفان والأرز وما إلى ذلك.

- الدهون الصحية: تجنب كل الدهون المشبعة. اختر الزيوت المصنوعة من جوز الهند والزيتون والأفوكادو والخردل والفول السوداني والسمسم، إلخ.

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- البروتين: اختر خيارات البروتين الخالية من الدهون (بدون دهون) مثل الدواجن واللحوم والبيض والبذور والمكسرات والبقوليات والعدس، إلخ.

-قل لا للأطعمة المصنعة والجاهزة

-الصيام المتقطع طريقة آمنة ومستدامة لفقدان الوزن وتحسين الصحة واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة.

على الرغم من أن اتباع هذه الطريقة آمن بالنسبة لمعظم البالغين، فمن المستحسن أن تتحدث إلى طبيبك العام قبل محاولة الصيام المتقطع.

هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري وأمراض القلب واضطرابات الأكل وانخفاض ضغط الدم وما إلى ذلك.

لا ينصح بالصيام المتقطع للنساء المرضعات أو الحوامل أو اللواتي يحاولن الإنجاب

. يمكنك تناول المشروبات غير المحتوية على سعرات حرارية مثل الماء والشاي الأخضر والقهوة بدون سكر خلال فترة الصيام.