شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ظهور سلالة روسية جديدة لفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن إعلان علماء روس عن اكتشافهم متغير جديد لفيروس كورونا يمكن أن يحبط قوة اللقاحات، ويتدافع العلماء الآن لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات لا تزال تعمل ضد سلالة "موسكو" الطفرة، ولم يصدر رؤساء الصحة أى تفاصيل عامة حول البديل الجديد وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الخبراء واثقون من أن اللقاحات يجب أن تظل فعالة.



سلاله موسكو

ويتزايد تفشى فيروس كورونا فى موسكو منذ منتصف مايو واقترح أكاديميون فى معهد أبحاث Gamaleya لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذى ينتج لقاح Sputnik V ، أن البديل الجديد يمكن أن يكون سببًا في ارتفاع أرقام الإصابات الجديدة.

وقال نائب المدير دينيس لوجونوف لوكالة الأنباء الروسية تاس: "نحن الآن نراقب الوضع في موسكو، والأهم من ذلك، ربما لا يزال لدى موسكو سلالات خاصة بها".

وأضاف العمدة سيرجي سوبيانين أن المدينة تعيد تخصيص آلاف أسرة المستشفيات لتدفق مرضى كورونا وطلب من السكان التوقف عن العمل في الأسبوع المقبل للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وتم إغلاق الملاعب الرياضية وغيرها من عوامل الجذب داخل الحدائق الكبيرة لمدة أسبوع من يوم الأحد الماضى، حيث صدرت أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم في موعد أقصاه 11 مساءً.

من جانبه قال ألكسندر جينسبرج رئيس معهد الجمالية إنه يعتقد أن السلالة لا تقاوم اللقاحات، مؤكدا لصحيفة موسكو تايمز: "نعتقد أن اللقاح سيكون فعالاً، لكن يجب أن ننتظر نتائج الدراسة".

وتتطور فيروسات كورونا باستمرار لتصبح أفضل فى الانتشار، وظهرت العديد من المتغيرات المختلفة لـكورونا بالفعل منذ بدء الوباء، بما فى ذلك متغير "الفا" الذى سرعان ما أصبح السلالة المهيمنة فى العالم.

واكتشف العلماء في اتحاد بريطانيا Covid-19 Genomics UK (COG-UK) لأول مرة نوع B.1.1.7 من فيروس كورونا في سبتمبر في مقاطعة كينت الإنجليزية، استغرق الأمر ما يقرب من ثلاثة أشهر قبل أن يكتشفوا أن المتغير كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من المتغيرات الحالية وأسابيع أخرى قبل اكتشاف أنه كان أيضًا أكثر فتكًا، لقد مر فيروس كورونا بآلاف الطفرات منذ ظهوره في عام 2019 ، لكن معظمها لم يحدث فرقًا في تأثيره على صحة الإنسان.

الآن استحوذت نسخة "دلتا" الهندية على المملكة المتحدة وألغت خطط تخفيف الإغلاق لأنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60% من صنف كينت، وفقًا للخبراء، لكن يُعتقد أن اللقاحات فعالة ضد السلالة بعد جرعتين، حيث أظهرت دراستان منفصلتان للصحة العامة في إنجلترا أن الحصول على كلا اللقاحين فعال في إحداث الوفيات والاستشفاء للمتغير كما هو الحال في كينت.