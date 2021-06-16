13 مشروبًا تحول جسمك لماكينة حرق دهون

بيروت - نادين محمد -

لذوي الإرادة الضعيفة؛ إليكم 13 مشروباً تساعد على تخسيس الوزن وتحول الجسم لماكينة حرق دهون بجانب اتباع نظام غذائي معتدل و التخلص من أرطال الوزن غير المرغوب فيها.

توضح أكاسيا رايت، متخصصة تغذية مسجلة في دنفر، أن تلك المشروبات تساعد على الهضم و التخلص من الفضلات، وتقلل من فرص الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن.

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مزيج الكرفس والأفوكادو والسبانخ

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يمكن أن يساعد هذا المشروب جنباً إلى جنب مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة على فقدان الوزن؛ فهو مليء بالبروتينات التي تخلصك من الجوع، ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من البروتين في تقليل الشهية وكبح الجوع وتعزيز الشبع عن طريق زيادة مستويات الهرمونات التي تقلل الجوع مثل «GLP-1» وتقليل هرمون الجريلين، وهو هرمون يزيد الشهية.

خل حمض التفاح

يُوصف خل التفاح على أنه طعام خارق. أشارت بعض الدراسات الصغيرة إلى أن لخل التفاح بعض الخصائص التي تساعد على إنقاص الوزن.

أكدت أحدث الدراسات التي أُجريت على 175 مشاركاً أن حمض الأسيتيك، وهو مكون رئيسي للخل، قد يثبط دهون الجسم، وقد استهلك المشاركون في الدراسة 1 أو 2 من الملاعق الكبيرة من الخل لمدة ثلاثة أشهر.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين تناولوه يومياً فقدوا ما متوسطه من 2 إلى 4 أرطال، بالإضافة إلى انخفاض الدهون الثلاثية مقارنة بمن لم يتناولوا الخل.

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عصير جريب فروت

قد يكون لشرب كوب من عصير الجريب فروت بعض الفوائد لفقدان الوزن. قامت دراسة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي بتغذية الفئران بنظام غذائي غني بالدهون، ولكنها أعطتها أيضاً عصير جريب فروت، و انتهى الأمر بالفئران التي شربت عصير الجريب فروت إلى اكتساب وزن أقل بنسبة 18.4 في المائة.

في حين أن الجريب فروت لا يحتوي على نسبة عالية من السكر؛ فإن تناوله قد يكون طريقة رائعة لمحاربة الشعور بالجوع ومنحك الشبع والطاقة.

في دراسة استمرت 12 أسبوعاً، وجد المشاركون الذين تناولوا 1600 سعر حراري للنساء و 1800 سعر حراري للرجال، وتناولوا كوبين على الأقل يومياً من الجريب فروت؛ أنهم فقدوا وزناً نحو 2 كيلوغرام أسبوعياً مقارنة بمن لم يتناولوا المشروب.

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يقول بانساري أشاريا، متخصص وخبير التغذية في مترو ديترويت: «الشاي الأخضر رائع لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومضادات الاكسدة، التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي». يقول أشاريا: «إذا كنت لا تحب طعم الشاي الأخضر العادي؛ فهو متوافر بالعديد من النكهات المختلفة». يمكنك أيضاً إضافة القليل من العسل إليه لتحسين مذاقه، وكذلك جعله ساخناً أو بارداً حسب تفضيلاتك.

أما عن الشاي الأسود؛ فقد وجدت دراسة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الشاي الأسود قد يعزز فقدان الوزن، ويفترض مؤلفو الدراسة أن بعض أنواع الشاي، مثل الأسود، تعمل بوصفها شكلاً من أشكال البروبيوتيك؛ ما يساعد على تحفيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

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ديتوكس الفواكه

تقول أليسون جريج، متخصصة التغذية السريرية في «Mayo Clinic»: «ديتوكس الفواكه هو البديل المثالي للمشروبات عالية السعرات والسكر». وتضيف أن المشروبات عالية السعرات والسكر تتراكم بسرعة، ويمكن أن يتجاوز محتواها من السعرات الحرارية محتوى وجبتك من السعرات الحرارية بسهولة.

جربوا الاحتفاظ بإبريق من الماء في الثلاجة وإضافة بعض الليمون أو البرتقال أو العنب البري أو الفراولة إليه.

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«ماء الكمون له فوائد كبيرة في حرق الدهون»، كما تقول تريشا بيست، متخصصة تغذية مسجلة لدى «Balance One». في ما يتعلق بالوزن؛ فقد يساعد ماء الكمون خلايا الجسم على الاستجابة للجلوكوز والأنسولين؛ ما يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أيضاً تقليل الوزن و تقليل رواسب الدهون في جميع أنحاء الجسم عن طريق تنظيم الأنسولين؛ لأنه عندما تمتص الخلايا الكثير من الجلوكوز، يحولها الجسم إلى دهون.

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كوب من شاي الزنجبيل يومياً لديه القدرة على دعم الصحة بعدة طرق، بما في ذلك مساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن؛ فهو يقلل الالتهاب، ويعزز توازن السكر في الدم، ويحفز الهضم. ويؤدي أيضاً إلى زيادة التمثيل الغذائي وكبح الشهية.

ماء جوز الهند

تشرح كاريسا جالواي، من بوسطن وأورلاندو، قائلة: «يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند النقي على 46 سعراً حرارياً فقط؛ لذلك إذا كنت تستعمل ماء جوز الهند بدلاً من عصير عالي السعرات الحرارية أو صودا أو لاتيه؛ فبمرور الوقت يمكن أن يؤدي نقص السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن».

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عصير الكرز الحامض

يحتوي عصير الكرز الحامض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك فيتامين «سي» المضاد للأكسدة والمركبات النباتية المفيدة مثل الفينولات والأنثوسيانين.

تقول ليزا يونج أستاذ مساعد في التغذية بجامعة نيويورك: «في حين أنه لن يؤدي بطريقة سحرية إلى فقدان الوزن، إلا أنه يمكن دمجه في خطة إنقاص الوزن كما يساعد أيضاً في زيادة مستويات الميلاتونين في الجسم؛ ما قد يحسن النوم ويقلل من الأرق».

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قشور سيليوم

يمكن أن تكون قشور السيليوم إضافة رائعة لمساعدتك في الحفاظ على وزن صحي؛ فإن استهلاكها يمكن أن يدعم الشعور بالامتلاء، ما قد يساعدك على عدم الإفراط في تناول الطعام.

للاستخدام، امزج ملعقة كبيرة من مسحوق قشور السيليوم في كوبين من الماء على الأقل وتناولهما من الفور. وتأكد من شرب الكثير من السوائل الإضافية على مدار اليوم.

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اختَر القهوة المحتوية على الكافيين. يقول جالفين: «تناول الكافيين من 30 دقيقة إلى أربع ساعات قبل الوجبة قد يؤثر في إفراغ المعدة وهرمونات الشهية والشعور بالجوع».

يُنصح بشرب كوب واحد من القهوة قبل الوجبة مع الحرص على عدم تناول أكثر من 200 مغم من الكافيين «فنجانان من القهوة» يومياً، ويجب اختيار القهوة العضوية الخالية من المواد الكيميائية.

يرى الكثير من الناس أن شاي الشمر يساعد على إنقاص الوزن؛ لأنه يعمل بوصفه مدراً للبول، وتساعد مدرات البول الجسم على التخلص من الملح، كما تساعد الكليتين لإفراز المزيد من الملح في البول.

شاي الهندباء

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على غرار شاي الشمر، يُعتبر شاي الهندباء مدراً للبول؛ فإن كوبين من شاي الهندباء يساعدان في تخفيف الانتفاخ، لكنهما لن يؤديا إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.