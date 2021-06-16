البنسلين .. أعظم الاكتشافات الطبية فى تاريخ البشرية

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

البنسلين من أعظم الاكتشافات الطبية فى تاريخ البشرية، وهو مضاد حيوي يمكن الحصول عليه من فطر "البنسيليوم".



و15 سبتمبر عام 1928 تم اكتشاف البنسلين، على يد العالم ألكسندر فليمنج، حيث جاء هذا الاكتشاف بمحض الصدفة.

اكتشاف البنسلين الذي حدث بالصدفة، بدأ حينما عاد ألكسندر فليمنج إلى مختبره يوم 15 سبتمبر عام 1928 بعد أن ترك إناءاً كان مليئاً ببكتيريا المكورات العنقودية بدون غطاء لفترة من الزمن وحينما عاد تكونت طبقة من العفن باللون الأخضر على سطح الإناء وتسببت في التخلص من كل البكتيريا التي كانت تملأ الإناء.

وفي مارس 1942، أصبحت "آن ميلر" أول من تلقى علاجاً ناجحاً بالبنسلين، حيث أنقذها من الموت بعد الإصابة الشديدة بعد الإجهاض.