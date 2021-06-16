الأول من نوعه.. لقاح “جديد” للقضاء على الزهايمر

المناطق - الرياض

أكد علماء في دراسة جديدة نشرت مؤخرا أن لقاحًا تجريبيًا هو الأول من نوعه مصمم للحماية من مرض الزهايمر – أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم- قد اجتاز المرحلة الأخيرة من التجارب البشرية.

ووفقا لمجلة “sciencealert” العلمية المتخصصة، ثبت في المرحلة الثانية من التجارب السريرية أن الدواء المفترض “AADvac1″، الذي طورته شركة “Axon Neuroscience” للتكنولوجيا الحيوية، يمكن منحه بأمان للمرضى بهدف إحداث استجابة ضد علامات معينة للمرض.

ويتوقع الباحثون أن نتائج الدراسة يمكن أن تجعل”AADvac1″ فعالًا ضد تجمعات بروتين “تاو” (توجد 6 أشكال من بروتين تاو في أنسجة الدماغ البشري، ويتم التمييز بينها من خلال عدد نطاقات البرويتين) الضارة في الدماغ، والتي تعتبر واحدة من السمات المميزة لمرضى الزهايمر.

قال مؤلف الدراسة وكبير علماء الأبحاث السريرية في الشركة الطبية، بيتر نوفاك: “هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها العلاج المناعي الذي يستهدف تاو دليلًا واضحًا على التأثير على عملية التنكس العصبي ومؤشرًا قويًا على التأثير السريري في المرضى الذين يعانون من العلامات الحيوية المؤكدة لمرض الزهايمر”.

ويقول الباحثون : نحتاج إلى تجربة أكبر تشمل المزيد من المرضى – وعلى الأرجح أيضًا المزيد من المرضى الذين يعانون من الخرف. واعتبروا أن اللقاح جيدا ولم ترصد أي نتائج سلبية على المرضى المتلقين له.