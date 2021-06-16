شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الأطفال.. ازاى تساعدى طفلك على إنقاص الوزن بطريقة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن مساعدته في الحصول على وزن صحي هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها له الآن وفي المستقبل، لكن يجهل الكثيرون الطريقة الصحيحة لرجيم الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع webmd لا يوجد رقم واحد على المقياس يجب على جميع الأطفال الوصول إليه ليكونوا أصحاء، النطاق الصحيح يعتمد على طولهم وجنسهم وأعمارهم في الواقع ، لا ينبغي أن يفقد معظم الأطفال الوزن فعليًا، يجب عليهم فقط الحفاظ عليه أثناء نموهم أطول أو زيادة الوزن بشكل أبطأ.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك يحتاج إلى النحافة؟ تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. يمكنهم مساعدتك في التوصل إلى خطة آمنة. أيضًا ، قد تساعدك بعض نصائح الخبراء في معرفة ما يجب التركيز عليه لمساعدة طفلك في الوصول إلى وزن صحي ، بغض النظر عن عمره.

وهناك بعض النصائح التى يجب ان تتبعها الامهات مع أطفالها لانقاص الوزن فى حالة السمنة وهى:

1:قللي من الأطعمة المصنعة والسريعة، حيث تميل إلى أن تكون أعلى في السعرات الحرارية والدهون، و بدلًا من ذلك املأ طبق طفلك بالفواكه والخضراوات، واستبدل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة بنسخها من الحبوب الكاملة.

2:لا تقدمي المشروبات السكرية، استبدلى الصودا والعصير والمشروبات الرياضية بالماء والحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

3:شجعي عادات الأكل الجيدة. ثلاث وجبات ووجبتان خفيفتان في اليوم يمكن أن تمنع طفلك من الشعور بالجوع الشديد ، مما يجعله أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

4:قومي بإجراء تغييرات صغيرة، يمكن أن يؤدي إصلاح النظام الغذائي لعائلتك مرة واحدة إلى ترك طفلك مستاءً أو مرتبكًا، ابدأى ببعض التغييرات كل أسبوع.

5:ضعي قواعد أساسية لوقت التلفزيون والكمبيوتر، الوقت الذي يقضيه الأطفال في الجلوس أمام الشاشة هو الوقت الذي لا يكونون فيه نشيطين، عندما يصبح ذلك عادة، فإنه يؤدي إلى زيادة الوزن، وتأكد من أن طفلك يعرف أن لديه فقط مقدارًا محددًا من الوقت لاستخدام التلفزيون أو الهاتف الذكي أو ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات وانقاص الوزن.