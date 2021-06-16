شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات هتساعدك فى تخسيس دهون البطن.. ابعد عن الملح.. وتناول الزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منطقة البطن هي أصعب المناطق التي يمكن خسارة الدهون بها، ولذلك يصاب كثير من الأشخاص بالإحباط عند اتباع نظام غذائي معين يساعد في إنقاص الوزن حيث يمكن ملاحظة انخفاض الوزن في أغلب المناطق عدا البطن، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك مأكولات ومشروبات تساعد على عدم فقدان دهون البطن حتى مع اتباع أنظمه الريجيم المختلفة وأشهرها الكافيين والسكر والمكرر والأغذية المصنعة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

وهناك بعض الخطوات والنصائح التي تساعد في التخسيس البطني الناجحكافئ نفسك

أنت تقوم بعمل جيد بالفعل من خلال مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، استمتع بوجبة مفضلة مرة واحدة في الأسبوع، سواء كانت مكرونة كريمية أو حلوى الشوكولاتة أو أي شيء لذيذ، ستساعدك في الواقع على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك.

تناول مكملات زيت السمك

زيت السمك الموجود في السردين والسلمون هو غذاء رائع، محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر ضرورية للجميع، يجب بالتأكيد تضمينها في نظامك الغذائي إذا لم يتم تناولها بشكل مباشر ، فهناك الكثير من مكملات زيت السمك والتي تساعد في حرق الدهون، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن.

لا تفوت وجبة الإفطار

نعلم جميعًا أهمية وجبة فطور صحية، وهناك سبب وراء تسميتها بواحدة من أهم وجبات اليوم يجب تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من الاستيقاظ ويجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

تجنب الأكل بعد الساعة 8 مساءً

العشاء شيء يجب أن يكون خفيفًا قدر الإمكان لأنه ذلك الوقت من اليوم الذي يستعد فيه الجهاز الهضمي للإغلاق لذا تجنب تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً حتى تمنح جسمك وقتًا كافيًا للهضم.

بدائل غذائية تساعد على التخسيس البطنى في غضون أسبوع

إن مجرد تبديل بعض المواد الغذائية بنسخها الصحية يمكن أن يغير حياتك بالفعل يمكن أن يساعدك في الحصول على بطن مسطح بجهد أقل جرب المؤشرات التالية ولاحظ الفرق بنفسك.

قل وداعا للمشروبات الغازية

تعمل هذه المشروبات الغازية على تسمين بطنك لمنع نفسك من تلك الدهون غير الضرورية ، استبدلها بالمشروبات التي تساعد على تخسيس البطن مثل الشاي الأخضر والعصائر.

تخلص من الخضراوات النيئة

الخضراوت صحية للغاية ويجب تضمينها في نظامك الغذائي، لكن جسمك يكافح لتحطيمها عندما تؤكل نيئة، لذلك من الأفضل تناول الخضار على البخار بدلاً من تناولها نيئة سيؤدي ذلك إلى قطع الجهود الإضافية التي يجب أن تمر بها معدتك والجهاز الهضمي من أجل تكسير تلك الخضراوات.

منع الملح

يؤدي احتباس الماء إلى انتفاخ البطن وبما إن الملح شيء ينجذب إلى الماء، فهو يساهم في زيادة الدهون لتجنب هذه الدهون غير الضرورية ، قم بالتبديل إلى التوابل الخالية من الملح مثل الفلفل الحار ولاحظ الفرق بنفسك.

تناول الزبادي

تلعب البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية دورًا مهمًا للغاية في هضم الطعام يمكن أن يؤدي عدم توازنه في الواقع إلى تعطيل نظام الهضم مما يؤدي إلى انتفاخ البطن، انغمس في البروبيوتيك مثل الزبادي اليوناني من أجل تلبية تلك الرغبة الشديدة في السكر دون اكتساب وزن إضافي يساعد في تحسين حركة الأمعاء وبالتالي يسهل عملية الهضم.

اشرب المزيد من السوائل

السوائل ضرورية لصحة الجسم يساعد الترطيب حقًا عندما يتعلق الأمر بالانتفاخ، اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء للحصول على جسم صحي خالٍ من الإنتفاخ لتحل محل تلك المشروبات السكرية.

تجنب اللبان

لدى بعض الناس عادة غريبة تتمثل في مضغ شيء ما أو الآخر طوال اليوم لتلبية هذه الرغبة في المضغ ، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بأكل العلكة "اللبان"، والتي لا تفيد الجسم على الإطلاق من البدائل الرائعة محاولة مضغ الفواكه الجافة مثل اللوز ، والتي ستكون مفيدة لجسمك وتزودها بالعناصر الغذائية الضرورية في نفس الوقت.

تجنب الكربوهيدات

عضلاتنا معتادة على تخزين نوع من الكربوهيدرات المعروفة باسم الجليكوجين يتم استهلاك هذه الكربوهيدرات المخزنة فقط عندما يقوم الجسم ببعض التمارين الإضافية، عندما نتخلص من الكربوهيدرات، يمكننا بالفعل الوصول إلى هذا الوقود المخزن واستهلاكه، لهذا تجنب تناول الكربوهيدرات بعد الغداء واستبدله بأطعمة منخفضة الكربوهيدرات حتى لا يتم تخزين دهون جديدة.

تناول الألياف

الألياف مدهشة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على الهضم تمنع حبوب الألياف العضوية الإمساك وتساعدك على الحصول على معدة مسطحة بسرعة إذا تم تناولها بانتظام في وجبة الإفطار استبدل الشوفان الغني بالألياف بأي نوع من أنواع الحبوب التقليدية.