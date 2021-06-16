هيئة الدواء توضح لـ"الخليج 365" كيف حققت مصر أمنها الدوائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرح أسامة رستم نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في تصنيع مشتقات الدم بإنشاء مراكز لتصنيع "البلازما".

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الدم عبر المتبرعين في شهور قليلة، ما أدى إلى تحقيق قفزة هائلة بالنسبة للأمن الدوائي المصري.



وقال "رستم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن خطة الدولة تهدف إلى تأمين الأمن القومي الدوائي المصري، ولهذا كان تكليف رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة الدواء بأحدث الإمكانيات العالمية، لتصنيع وتوفير الأدوية داخل مصر وتصديرها للخارج فيما بعد لا سيما أدوية الأورام الخبيثة، فضلاً عن إنشاء مراكز علمية متطورة لصناعة مشتقات الدم المعروفة باسم "البلازما"، وتوفير احتياجات مصر منها ذاتياً ودون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه مستشاره للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى صناعة الخامات الدوائية داخل مصر، لخطورة الاعتماد الكلي على استيراد الخامات من الخارج لكونه عالي التكلفة للغاية، وغير مأمون في حالات الجوائح الطبيعية كانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي نبه الدول إلى ضرورة توفير مخزون دائم من المستلزمات الطبية داخلياً وعدم الاعتماد على الخارج.

وحول انتشار فيروس كورونا أكد "رستم" أن الدلائل تشير إلى انحسار الموجة الثالثة للفيروس في مصر، ودليل ذلك الانخفاض الكبير في نسبة المصابين خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة خاصة وأن التجمعات والتكدسات تؤدي إلى انتشار المرض بشكل كبير.

ويرى نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن تحورات فيروس كورونا غير مقلقة، لاسيما وأن أحد خصائص الفيروسات هي التحور، واللقاحات المعتمدة في مصر من وزارة الصحة ضد كورونا ثبت أنها تستطيع التعامل مع تحورات الفيروس، لافتاً إلى أن اللقاحات مفيدة بشكل كبير جداً للحماية من الخطر حتى لو لم تشكل حماية للبعض إلا أنها في الغالب تحمي الأغلبية بسبب تكوين أجسام مضادة داخل الجسم لحمايته.