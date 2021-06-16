المتحور الهندي لكورونا يصل الكويت.. ودعوات للحذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا المعروف بـ"دلتا" في الكويت.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بـ"المتحور الهندي" المعروف باسم "دلتا" من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الثلاثاء، عن "السند" قوله إن الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط المتحورات المنتشرة في دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت إلى أن المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، مضيفا أنه تزامناً مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن متحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة.