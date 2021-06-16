أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، على خلفية هبوط المعدن الثمين عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 224.01 ريال (59.74 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) ليسجل 196.01 ريال (52.27 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 لمستوى 168.01 ريال (44.80 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، هبط عيار 14 إلى 130.67 ريال (34.85 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل 6967.5 ريالا (1858 دولار).

وهبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1568.08 ريال (418.15 دولار)

و قالت وزارة المالية إن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أغلق الثلاثاء إصداره المحلي لشهر يونيو حزيران 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي عند قيمة إجمالية 8.265 مليار ريال (2.20 مليار دولار).

تراجع عالمي

وانخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يقدم إشارة إلى سحب محتمل للدعم الاقتصادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.44% إلى 1857.80 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن لامس في جلسة الاثنين أدنى مستوى في حوالي شهر عند 1843.99 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1860.30 دولار للأوقية.

وقال مايكل هيوسن كبير محللي السوق في "سي إم سي ماركتس":" المستثمرون يلزمون الحذر... لا توجد شهية تذكر في الوقت الحالي لدفع الذهب في اتجاه أو الآخر."

وللمرة الثانية في أقل من 10 سنوات يستعد البنك المركزي الأمريكي لمناقشة حول كيفية، وموعد إسدال الستار على برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وتوقع حوالي 60% من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يصدر إعلان بتخفيف إجراءات الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الربع الثالث من هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يساهم في تقليص جاذبية المعدن الأصفر لدى حائزي العملات الأخرى.