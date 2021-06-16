سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة،وفق متعاملين.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، 15.60 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، أمس



وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار السلع، وتراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة، بدعم من استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية.

أعلى سعر



وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، على التعاملات في معظم البنوك،منها، الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي، ، ومصر إيران للتنمية، وبلوم مصر، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي،، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس إذ يكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي أي ضغوط من أجل الخفض.

ويعتقد جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم ‭‭18‬‬، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. قرار "مهم" من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.. 72 ساعة من الترقب

وسعر الإقراض عند ‭‭9.25‬‬ بالمئة والإيداع عند ‭‭8.25‬‬ بالمئة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو تموز ‭‭2014‬‬.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ‭‭50‬‬ نقطة أساس في كل من سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار ‭‭300‬‬ نقطة في مارس آذار ‭‭2020‬‬ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



أسعار اليورو والإسترليني



وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 18.88 جنيه للشراء و 19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.93 جنيه للشراء، و 22.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.02 جنيها للشراء و22.17 جنيه للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، 51.78 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، أمس.