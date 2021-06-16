شكرا لقرائتكم تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستخدم الملايين حول العالم تطبيق تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة سناب شات، لكن كيف بدأت قصة هذا التطبيق ليكتسح عالم التكنولوجيا ويصبح الأكثر شهرة بين المستخدمين.

فقد أنشئ تطبيق سناب شات على يد ثلاثة طلاب هم ايفان شبيغل، وبوبي ميرفي، وريجي براون، في عام 2011.

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وبدأت القصة عندما ذهب ريجي براون إلى شبيجل يخبره أن لديه فكرة عن تطبيق جديد يسمح بحذف الصور بعد استعراضها لمدة 24 ساعة. وعلى الفور رحب شبيغل بالفكرة وشرع في تنفيذها.

إلى ذلك، احتاج الصديقان إلى شريك ثالث لديه خبرة في البرمجيات وهنا جاء دور بوبي ميرفي. وتم إصدار التطبيق لأول مرة في يوليو 2011 من داخل غرفة معيشة شبيغل، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

خلافات

وأطلق على التطبيق في البدء اسم “Picaboo”. إلا أنه تم إخطار المؤسسين بأن شركة أخرى كانت قد سجلت بالفعل بنفس الاسم.

لكن لم تقف الأزمات عند هذا الحد، حيث بدأت الخلافات تعرف طريقها نحو الأصدقاء الثلاثة.

ففي 8 مايو 2012، طالب ريجي براون بإعادة التفاوض على حصته العادلة فيما يتعلق بملكية الشركة. إلا أن شبيغل عبر مجموعة من المحامين أكد أن براون لم يساهم في اختراع المنتج من الأساس، وبالتالي لا يحق له الحصول على شيء.

وبعد سجال قانوني توصلوا إلى اتفاق بالتحديد في سبتمبر 2014، حيث حصل براون على حصة بلغت 157.5 مليون دولار.

سناب شات

تطور التطبيق

وأطلق تطبيق سناب شات رسميا في 29 أكتوبر 2012، من خلال متجر أندرويد، وبعد ذلك تم إطلاق خاصية Stories.

كما، قدم سناب شات للمرة الأولى خاصية Geofilters للجمهور في أغسطس 2014. وفي نهاية نفس الشهر أصبح 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق بشكل يومي.

وقدم كذلك، ميزتي Discover و Lenses المعروفة أيضاً باسم الفلاتر في يناير 2015.

وفي نهاية يناير 2015. وصل تطبيق سناب شات إلى حوالي 75 مليون مستخدم، وعلاوة على ذلك ظهرت Snapstreaks في 29 مارس 2016.

كذلك، قدم التطبيق في عام 2017، أداة إعلانية تحت اسم "سناب أند ستور" التي تتيح للشركات التي تستخدم geostickers تتبع ما إذا كان المستخدمون يشترون منتجاتهم أو يزورون متجرهم.

فيسبوك (فرانس برس)

صفقة من فيسبوك وغوغل

أما في يناير 2018، أدخلت سناب شات استخدام التشفير من طرف إلى طرف في التطبيق ولكن للصور والفيديوهات فقط.

كما أعلنت سناب شات في 13 نوفمبر 2018، عن إطلاق متجر سناب، حيث يبيعون بضائع Bitmoji المخصصة من قبل الصور الرمزية من المستخدمين وأصدقائهم.

ووصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 500 مليون مستخدم حول العالم، بمعدل لقطات وصل إلى 4 مليار لقطة في اليوم.

وحول مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك شراء التطبيق مقابل 3 مليارات دولار، وذلك بعد حوالي عامين من إطلاقه لكن عرضه قوبل بالرفض.

كما عرضت غوغل الاستحواذ على التطبيق مقابل 30 مليار دولار، لكن تم رفض العرض أيضاً.