كيف يمكن أن تزيد أمراض اللثة من مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحدث النوبة القلبية لعدة أسباب منها اتباع نظام غذائى غير صحى وفقير للعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، بينما حذرّ خبراء الصحة من أن الأشخاص الذين لا يهتمون بصحة الفم قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، وفقًا لتقرير منشور بموقع "إكسبريس".

كيف تحدث النوبات القلبية؟

تحدث النوبات القلبية نتيجة انسداد الشرايين وعدم وصول الدم والأكسجين للقلب ما ينتج عنه الجلطة الدموية، ولعل السبب الأساسي الأكثر شيوعًا لجلطات الدم هو مرض القلب التاجي الذى يحدث بسبب انسداد الشرايين التاجية، وهى (الأوعية الدموية الرئيسية التي تمد القلب بالدم) برواسب الكوليسترول الضار.

ما علاقة أمراض اللثة بالنوبات القلبية ؟

قالت الدكتورة هاتيس هاستورك من معهد فورسيث التابع لجامعة هارفارد، وهي منظمة بحثية تركز على صحة الفم، إن أمراض اللثة تزيد من عبء الالتهاب على الجسم.



علاقة امراض اللثة بالنوبة القلبية

وأمراض اللثة عبارة عن غشاء لزج مليء بالبكتيريا التي تتسبب فى تراكم طبقة البلاك حول الأسنان، وهو نوع مختلف تمامًا من البلاك الذي يتكون من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والمواد الأخرى الموجودة في الدم والتي يمكن أن تتراكم داخل الشرايين ما ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة قد تلعب أيضًا دورًا في عدد من المشكلات الصحية الرئيسية، حيث أوضح العلماء أن السبب في ذلك هو العثور على هذه البكتيريا في عينات أنسجة المخ والقلب لأشخاص ماتوا بسبب هذه الأمراض.



امراض اللثة

كيف تقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية؟

ويمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، حيث يساعد النظام الغذائي الصحي المتوازن في تقليل فرص تراكم الدهون في الشرايين والذى ينتج عنه الإصابة بنوبة قلبية.