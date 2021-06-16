شكرا لقرائتكم شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتشار فيديو إزالة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اثنين من المشروبات الغازية في مؤتمر صحافي لمنافسات "يورو 2020"، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وضجت به وسائل إعلام عالمية، أتى رد شركة المشروبات العملاقة.

فقد أكدت "كوكا كولا"التي ترعى تلك البطولة المهمة في عالم كرة القدم، أن لكل شخص الحق في اختيار المشروبات التي يفضلها، وذوقه وميوله الخاصة أيضا.

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وأوضح متحدث باسم الشركة العملاقة أن الماء يقدم للاعبين في المؤتمرات الصحافية، جنباً إلى جنب مع مشروب "كوكا كولا" التقليدي أو زيرو الخالية من السكر، وفق ما نقلت اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت أسهم الشركة الشهيرة في عالم المشروبات الغازية تراجعت أمس الثلاثاء، بسبب تصرف النجم الكروي، مهاجم المنتخب البرتغالي.

وكان الهداف التاريخي لبطولة أوروبا قد تواجد في المؤتمر الصحافي لمنتخب بلاده، يوم الاثنين، قبل ملاقاة المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسات "يورو 2020"، وأبعد زجاجتين لـ "كوكاكولا" من أمامه، وأخذ زجاجة ماء وقال أمام الكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

يحافظ على نظامه الغذائي

يشار إلى أن رونالدو المعروف عنه هوسه بالنظام الغذائي الصحي، يركز كثيرا على لياقته البدنية ما سمح له بمواصلة اللعب على مستوى النخبة حتى الثلاثينيات من عمره.

وكان قد كشف سابقاً أن نظامه الغذائي يتكون من ست وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم، ويضم الكثير من الفاكهة والخضراوات والبروتين مثل السمك أو الدجاج المطبوخ بدون زيت.

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كذلك، يعتبر الطبق البرتغالي الكلاسيكي Bacalhau à Brás طبقه المفضل، حيث يتكون من طبقات من سمك القد والبصل وشرائح البطاطس الرقيقة والزيتون الأسود فوق البيض.

وفيما يتعلق بالتدريب، يُعتقد أن رونالدو يمارس التمارين الرياضية لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في المرة الواحدة، خمسة أيام في الأسبوع، ويمزج بين تمارين الكارديو والأوزان وكرة القدم ليحافظ على لياقته البدنية.

كما ينام ثماني ساعات للمساعدة على الحفاظ على قوته العقلية.