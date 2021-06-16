شكرا لقرائتكم كالنار بالهشيم.. مصرية تروي واقعة تحرش في مطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو صورته فتاة مصرية وروت فيه حادثة تحرش تعرضت لها أثناء تواجدها في مطار القاهرة، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعل.

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فقد نشرت فتاة مصرية قبل ساعات، فيديو على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وشرحت فيه ما تعرضت له من حادث التحرش داخل المطار أثناء تواجدها في طابور استلام الحقائق في مطار القاهرة الدولي بعد عودتها من لبنان إلى مصر.

وأوضحت أن صديقها لاحظ وجود رجل يقوم بتصويرها من خلفها دون علمها، فقامت الفتاة بطلب المساعدة من أمن المطار للقبض على المتحرش، ومع فحص هاتف الفاعل اكتشف الأمن عددا من الصور لها ولغيرها ما أدى لضبطه والتحفظ عليه للتحقيق.

من هو الفاعل؟

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تم انتشاره مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، موضحة أنه تضمن شكوى راكبة قادمة على رحلة من بيروت وتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

عنصر من الأمن المصري

كما أفادت الشركة بميناء القاهرة الجوي أنه تم إيقاف الفاعل، وتبين أنه عامل في المطار وأوقف اعتباراً من يوم الواقعة، كما تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

إلى ذلك، أكدت إدارة المطار القاهرة الجوي حرصها على سلامة الركاب المترددين على المطار، مشددة على أنها لا تتهاون في محاسبة أي تجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.