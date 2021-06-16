شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تزيد سرعة نبضات القلب.. أبرزها الأنيميا والغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من سرعة فى نبضات القلب بصورة مفاجئة وفى أوقات مختلفة بين الحين والآخر، مما يسبب آلاما شديدة وعدم القدرة على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وهذه السرعة فى النبضات تشير إلى إصابة الشخص بمرض ما فى بعض الأحيان والذى يجب عليه أن يكتشفها مبكرا، وأن يتم معالجتها لكونها السبب الرئيسى فى توتر نبضات القلب.

7 أمراض تزيد سرعة نبضات القلب

وذكر موقع " health line" الطبى أن هناك عددا من الأسباب وراء تسارع نبضات القلب عند بعض الأشخاص، موضحا أنه ليس كل ضربات غير منتظمة من القلب تشير إلى مرض فى القلب، كما أن هناك بعض الأمراض التى ترفع من سرعة الضربات، ومنها :

1 الأنيميا.

2 خلل فى الغدة الدرقية.

3 الحمل وخاصة فى الشهور الأخيرة للسيدات.



الحمل

4 تناول القهوة يسرع من ضربات القلب.

5 التوتر والضغط النفسى.



الضغط النفسى

6 ـ مرض فى الجهاز الهضمى واضطرابات المعدة من الممكن أن يسبب زيادة فى سرعة ضربات القلب.

7 الحر الشديد يسبب انخفاض فى الضغط وبالتالى يسبب سرعة فى ضربات القلب.

وأضاف التقرير الطبى المنشور أن ممارسة الرياضة من أفضل الوسائل التى تحافظ على ضربات القلب، موضحا أن الأمراض المشار إليها تسبب سرعة نبضات القلب بعيدا عن أى أمراض فى القلب نفسه ، وهو ما يجب أن يعرفه الكثير من الناس ، حتى لا يصابوا بالقلق من إصابتهم بأمراض القلب .

وأوضح التقرير، أن سرعة نبضات القلب تحتاج إلى ممارسة الرياضة بصورة منتظمة ، موضحا أن أبرز الفوائد من ممارسة الرياضة هى :

1 تحسن فى جميع شرايين الجسم .

2 تحسن البطانة الداخلية للأوعية الدموية.

3 تساهم فى حرق الكوليسترول الضار .

4 حرق الدهون الزيادة فى الجسم .

5 تحسن كفاءة الرئة ودخول وخروج الأكسجين للجسم .

6 تقلل من الوزن الزائد وتمنح المزيد من الثقة فى النفس .