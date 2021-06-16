شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك الصيام المتقطع على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع طريقة مشهورة يدعمها العلم لإنقاص الوزن بالتناوب بين دورة الأكل والصيام وتغيير حالة الأيض، ويعتبر من أكثر الصيام فائدة ويعمل في مراحل مختلفة، اعتمادًا على عدد الساعات التي تقضيها بدون طعام وتظهر نتائجه، وفقا لما نشره موقع " Times of India"، نوضح لك ما يحدث بالفعل بمجرد بدء الصيام المتقطع وكيف تؤثر المراحل المختلفة على فقدان الوزن .

المرحلة الأولى : التغذية

تبدأ حالة "التغذية" بعد بضع ساعات من تناولك للطعام، هذه هي المرحلة التي يبدأ فيها الطعام في الهضم ويحدث امتصاص المواد الغذائية ونقلها، يحدث هذا عادة بعد 2-3 ساعات من تناول الطعام.

في البداية ، ترتفع مستويات السكر في الدم ويزداد إفراز الأنسولين ، اعتمادًا على نوع الوجبة التي تناولتها ويتم تحويل السكر الإضافي إلى جليكوجين، والذي يستخدمه الجسم كمصدر للطاقة عند الحاجة (عندما لا يتوفر الطعام).

وتعد هذه المرحلة التي يتم فيها إدارة هرمونات مهمة أخرى، بما في ذلك هرمون الجريلين واللبتين (هرمونات الجوع)، واعتمادًا على نوع وكمية الطعام الذي تتناوله، يميل جسمك إلى البقاء في حالة التغذية لساعات.

المرحلة الثانية: حالة الصيام المبكر

تبدأ حالة ما قبل الصيام بعد 3-4 ساعات من التوقف عن الأكل ، وتميل إلى أن تستمر حتى 18 ساعة، يشار إليها أيضًا على أنها حالة انتقالية عندما يتحول الجسم إلى استخدام الجلوكوز المخزن "الإضافي " (الجليكوجين) كوقود.

ببطء ، بعد نفاد مصادر الجليكوجين ، يبدأ الجسم في تكسير الأحماض الأمينية (البروتينات) والدهون الثلاثية لاستخدامها كمصادر للطاقة والقيام بوظائف حيوية، هذه هي الطريقة الأساسية التي يعمل بها الصيام المتقطع، وبعض الطرق الأكثر شيوعًا للقيام بالصيام المتقطع ، مثل طريقة 16: 8 التي تتبادل بين حالات الصيام المبكر.

المرحلة الثالثة: حالة الصيام

حالة "الصيام" هي امتداد لحالة ما قبل الصيام ويمكن أن تحدث ما بين 18 ساعة إلى يومين من الصيام، خلال هذه الحالة ، ينفد تخزين الجليكوجين ويتم تفكيك الأحماض الأمينية ومصادر الدهون الأخرى أيضًا، وينتج بعد ذلك إنتاج الكيتونات ، وهو مركب ينتج عندما يحول الجسم الدهون للوقود ، ويجبر الجسم على التحول إلى الحالة الكيتونية ، واستخراج الطاقة الأولية من الدهون وليس الكربوهيدرات.

وفي هذه المرحلة ، يمكن ملاحظة العلامات الأولية مثل تغير في التنفس ، وانخفاض الشهية ، والتعب ، ونادرًا ما يحدث انخفاض في وزن الجسم في هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة: حالة الجوع

تتبع حالة الجوع ساعات طويلة من الصيام ، معظم الأوقات بعد 48 ساعة من تقليص تناول الطعام، خلال هذه الحالة ، تنخفض مستويات الأنسولين بشكل مطرد ، وترتفع مؤشرات الكيتون وتتحول الكلى لتوليد الطاقة من خلال عملية تسمى "استحداث السكر"، يساعد هذا في الحفاظ على أنسجة العضلات من الانهيار.