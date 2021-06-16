شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى قرحة القرنية وعلامات الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرحة القرنية واحدة من المشاكل التى تتعرض لها العين وتؤثر عليها وغالبا ما تظهر قرحة القرنية على شكل منطقة رمادية إلى بيضاء معتمة أو شفافة على القرنية، قد تكون بعض قرح القرنية صغيرة جدًا، بحيث لا يمكن رؤيتها بدون تكبير وإضاءة كافية.

وبحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن قرحة القرنية هي "حفرة" صغيرة في الجزء الأمامي من العين، وعادة ما تنتج عن العدوى، ويمكن أن تسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات قرحة القرنية، و الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بقرحة القرنية لأن العوامل المعدية قد تعلق خلف العدسة، وتشمل أعراض قرحة القرنية ما يلي:

1: ألم شديد فى العين.

2: احمرارالعين.

3:الشعور بخدش العين أو وجود شيء بداخلها.

4:حساسية للضوء .

5:رؤية ضبابية.

إذا كنت تشك في وجود قرحة في القرنية أو ظهرت عليك أعراض قرحة القرنية وارتديت العدسات اللاصقة، فاستشر طبيب العيون على الفور، فالمضادات الحيوية عالية الفعالية وأدوية الألم هي علاجات هذه الحالة.

يتكون العلاج الذاتي من إزالة العدسات اللاصقة ، ووضع ضغط بارد على العين المصابة ، وغسل اليدين كثيرًا ، وتناول مسكنات الألم.

وهناك اسباب مختلفة للإصابة بقرحة القرنية ومنها :

1:الالتهابات البكتيرية، مثل عدوى المكورات العقدية.

2:الالتهابات الفيروسية، مثل الهربس والحزام الناري.

3:الالتهابات الفطرية.

4:الالتهابات والعدوى الناتجة عن تسلل طفيليات معينة إلى الجسم.

5:بعض أنواع الحساسية.

6:نقص فيتامين أ.

7:ضعف في الدورة الدموية في منطقة العين.

8:تعرض القرنية لإصابة أو حادث.

9: بعض انواع العدسات اللاصقة.