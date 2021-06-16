شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت الخروع.. يعالج تساقط الشعر ويرطب البشرة ويخفف آلام المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم العديد من الأشخاص زيت الخروع بطرق متعددة، من العناية بالشعر إلى علاج التهاب المفاصل، حيث يحتوي زيت الخروع على العديد من الخصائص التي يمكن أن تفيد الشعر والجلد والجسم، وزيت الخروع معروف بأنه مرطب قوى وثقيل، لذلك يجب استخدامه بكميات صغيرة أو على النحو الموصى به من قبل الخبراء، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فوائد زيت الخروعفوائد زيت الخروع للعناية بالبشرة

يستخدم زيت الخروع لترطيب بشرة الوجه، لأن الترطيب هو المفتاح الوحيد لبشرة صحية، عن طريق وضع قطرة أو قطرتين وتوزيعها على الوجه والرقبة، كما يمكن مزجه مع مرطب يومي وتطبيقه على البشرة.

يمكن استخدام زيت الخروع كمرطب للشفاه عن طريق أخذ كمية من شمع العسل وملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من جل الصبار وخلطهم جيدًا، وتطبيقه على الوجه صباحًا ومساءً، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على ترطيب الشفاه وإضفاء اللون الوردي الطبيعي عليها.

زيت الخروع أيضًا يساعد في إزالة البقع الداكنة، خذ فقط بضع قطرات منه وعدد متساوي من قطرات زيت جوز الهند، وخلطهما جيدا ثم وضعها على المناطق المصابة بتلك البقع على الوجه، كما يمكن استخدام نفس الخليط لعلاج الهالات السوداء.

2- العناية بالعين

يمكن علاج انتفاخ العينين أو التورم بزيت الخروع، عن طريق أخذ بضع قطرات من الزيت الخروع على أحد سماعات الأذن وتطبيقها على المنطقة حول العينين وقم بالتدليك بلطف بحركة دائرية، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الدورة الدموية وإرخاء العينين، يمكن استخدام نفس الشيء على الحاجبين من أجل نمو صحي.

كما يعتبر زيت الخروع أسهل طريقة لمكافحة الشيخوخة نظرًا لأنه يحافظ على ترطيب البشرة مع الاستخدام المنتظم، وذلك يساعد في الحفاظ على منع ظهور التجاعيد، كما أنه مناسب لعلاج الشوائب على البشرة.



زيت الخروع

3- زيت الخروع للشعر

يمنع زيت الخروع تساقط الشعر ويُعزز نموه، فقط ضع زيت الخروع على فروة الرأس والشعر، ويمكن نظرًا لسماكة هذا الزيت تخفيفه بزيت الزيتون وتدليك الشعر بواسطته مرتين في الأسبوع، حيث يساعد ذلك في منع تساقط الشعر وتقوية الجذور وتعزيز نموه.

يمكن استخدام زيت الخروع أيضًا لعلاج جفاف وقشرة الرأس، عن طريق خلطه مع زيت جوز الهند وتطبيقه على الشعر، للقضاء على القشرة وتخفيف حكة فروة الرأس.

4- زيت الخروع للجسم

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذي يساعد على تقليل التورم والألم الناتج عن التهاب المفاصل، فق خذ بعض زيت الخروع وقم بتسخينه وضعه على منطقة الألم وقم بالتدليك لبضع دقائق حتى يمكن امتصاص الزيت بعمق في طبقات الجلد، كما يمكن تطبيقه على الجسم كله للحفاظ على الاسترخاء وتخفيف الإجهاد وتخفيف آلام أو تصلب العضلات.