شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الأنف التحسسى وأسباب حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأنف التحسسي يرتبط بمجموعة من الأعراض التي تصيب الأنف، تحدث هذه الأعراض عندما تستنشق شيئًا لديك حساسية تجاهه، مثل الغبار أو وبر الحيوانات أو حبوب اللقاح، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الأنف التحسسي الناتج عن حبوب اللقاح النباتية، ويُطلق على هذا النوع من التهاب الأنف التحسسي اسم حمى القش أو الحساسية الموسمية، بحسب موقع pennmedicine.

أسباب التهاب الأنف التحسسى

عندما يتنفس الشخص المصاب بالتهاب الأنف التحسسي أحد مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات أو الغبار، فإن الجسم يطلق مواد كيميائية تسبب أعراض الحساسية.وتتضمن حمى القش رد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح.

النباتات التي تسبب حمى القش هي الأشجار والأعشاب، حبوب لقاحهم تحملها الريح، تختلف أنواع النباتات التي تسبب حمى القش من شخص لآخر ومن منطقة إلى أخرى، يمكن أن تؤثر كمية حبوب اللقاح الموجودة في الهواء على ظهور أعراض حمى القش.

من المرجح أن تحتوي الأيام الحارة والجافة والرياح على الكثير من حبوب اللقاح في الهواء.

في الأيام الباردة والرطبة والممطرة، يتم غسل معظم حبوب اللقاح على الأرض.

غالبًا ما تنتشر حمى القش والحساسية بشكل وراثي، إذا كان كلا والديك مصاب بحمى القش أو أي حساسية أخرى ، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بحمى القش والحساسية أيضًا وتكون الفرصة أكبر إذا كانت والدتك تعاني من الحساسية.

أعراض التهاب الأنف التحسسى

قد تشمل الأعراض التي تحدث بعد فترة وجيزة من ملامستك للمادة التي لديك حساسية منها:

-حكة في الأنف أو الفم أو العينين أو الحلق أو الجلد أو أي منطقة

-سيلان الأنف

-العطس

-عيون دامعة

تشمل الأعراض التي قد تظهر لاحقًا ما يلي:

-انسداد الأنف (احتقان الأنف)

-السعال

-انسداد الأذنين وانخفاض حاسة الشم

-التهاب الحلق

-الهالات السوداء تحت العينين

-انتفاخ تحت العينين

-التعب والتهيج

-صداع الرأس