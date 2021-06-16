شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعاملين مع طفلك المصاب بفرط الحركة ADHD.. تجنبى الصراخ وتحلى بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو ADHD من الأمراض العقلية المبهمة التى قد تهاجم الأطفال والكبار أيضا، والتى يصاب خلالها الشخص بمستويات أعلى من الطبيعى من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، بجانب صعوبة التركيز وتشتت الانتباه، ويعانى الطفل المصاب بفرط الحركة من عدم التركيز داخل المدرسة والتشتت الذهنى وعدم القدرة على القيام بأكثر من مهمة فى وقت واحد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، هناك بعض النصائح التى تمكنك من التعامل مع طفلك المصاب بمرض ADHD:

1.احرصى على قيام طفلك بأنشطة وألعاب تساعده على التركيز والإبداع بشكل ترفيهى ممتع.

2. لابد أن تشاركى طفلك خلال وقت اللعب واللهو لتقوية المسافة العاطفية معه والمساهمة فى تنمية قدراته.

3. تجنبى الضغط على طفلك والصراخ فى وجهه لأنه يعانى من مشكلة حقيقية وليست مفتعلة فلابد من التحلى بالصبر حتى يتمكن من القيام بأداء المهمة المطلوبة منه.

4. لابد من وضع روتين يومى لطفلك يتضمن وقت النوم وتحديد وقت للهو واللعب ووقت للتعلم ووقت لممارسة الرياضة، لأن الفوضى والإهمال يزيدان من تدهور حالة طفلك.

5. يمكنك إعطاء طفلك كرة اسفنجية أو لعبة لا تصدر منها صوت خلال وقت المذاكرة والتى يمكن أن تتغلب على فرط حركته وتساعده فى المذاكرة والتعلم لوقت أطول.

6. اشركى طفلك فى أعمال المنزل ونظافته ليمكنك استغلال طاقته فى تعلم النظافة والمسئولية.

7.لابد من ممارسة طفلك أى نوع من النشاط الرياضى الذى يحفزه ويمنحه الثقة بالنفس واستغلال طاقته فى جهد مثمر.