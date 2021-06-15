شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح كورونا يمنح جسم الإنسان قوة مغناطيسية؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال لقاح فيروس كورونا يحمل النصيب الأكبر من الشائعات والخرافات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم، أشهرها كان أنه يؤدى للإصابة بالعقم أو أنه يؤدى للوفاة بعد عامين من الحصول عليه، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول تطوير قوى "مغناطيسية" بعد التطعيم ضد كورونا قد اجتاحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالهند، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا ادعى رجل هندى أنه طور قوى مغناطيسية بعد أخذ جرعة لقاح كورونا.

ووفقا للتقرير قال رجل هندي آخر إن أجسامًا معدنية ملتصقة بجسده بعد تلقيحه لإثبات وجهة نظره، قام أيضًا بتحميل مقطع فيديو له، يعرض أطباقا وملاعق وعملات معدنية ملتصقة بجسده لكن ما مقدار هذا؟ هل هذه الادعاءات كاذبة ومختلقة؟، مما دفع الحكومة الهندية لإصدار بيان رسمى للرد على تلك الخرافات.

وقال موقع PIB Fact Check التابع لمكتب المعلومات الصحفية الهندية (PIB) إن هذه المزاعم حول إعطاء لقاحات كورونا قوى مغناطيسية عظمى لا أساس لها، فلا يمكن للقاحات أن تسبب تفاعلًا مغناطيسيًا في الجسم، ولقاحات فيروس كورونا آمنة تمامًا ولا تحتوي على أى مكونات معدنية.

وفي نداء للناس، قال فريقPIB Fact Check : "لا تقع فريسة للمعلومات المضللة حول لقاحات كورونا واحصل على التطعيم."

في الآونة الأخيرة، نفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا هذه الادعاءات حول تطوير قوى مغناطيسية بعد التطعيم وأدرجتها ضمن قسم "الأساطير والحقائق حول لقاحات كورونا" على موقعها على الإنترنت، إلى جانب ذلك ذكروا أن تلقى لقاح كورونا لن يجعل أي شخص ممغنطًا ، بما في ذلك في موقع التطعيم، والذى عادة ما يكون الذراع.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن لقاحات كورونا لا تحتوي على مكونات يمكن أن تنتج مجالًا كهرومغناطيسيًا في موقع الحقن.

وقالوا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الجرعة النموذجية للقاح كورونا أقل من مليلتر، وهو ما لا يكفي للسماح للمغناطيس بالانجذاب إلى موقع التطعيم الخاص بك حتى لو كان اللقاح مملوءًا بمعدن مغناطيسي".

توصل الخبراء إلى العديد من النظريات لشرح سبب التصاق المغناطيس بالجسم وبحسب رأيهم، فإن الدهون الموجودة على الجلد أو حتى العرق هي التي تجعل الأشياء تلتصق بأجسادهم زعم البعض أيضًا أنه يمكن أن يكون خداعًا تقنيًا.

يعانى الأفراد المختلفون من نطاقات متنوعة من أعراض ما بعد التطعيم من الحمى والتعب والغثيان إلى آلام الجسم بجانب الحكة والاحمرار والتورم في موقع التطعيم.