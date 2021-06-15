شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتربية الأطفال فى السنة الأولى.. منها خلق ترابط مع الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يبكي طفلك قومي بتهدئتها من خلال التربيت على ظهرها بإيقاع يشبه ضربات القلب، يساعدها ذلك على التجشؤ بسرعة أكبر، كما يساعدها على الاسترخاء إذا كانت تبكي من انعدام الشعور بالأمان.



طرق لتهدئة طفلك حديث الولادة

3- ساعدى طفلك على الارتباط بوالده

تأكدي من أن طفلك يقضى وقتًا كافيًا بمفرده مع والده، تختلف لمسته وصوته عن لمستك، وهذا يساعد فى زيادة الترابط بينه وبين والده ويمنحك استراحة بالإضافة إلى ذلك، يجعل الطفل معتادًا على أن يكون مع شخص آخر غيرك.



ساعدى طفلك على الارتباط بوالده



4- إبقاء طفلك مستيقظاً أثناء الرضاعة 4- إبقاء طفلك مستيقظاً أثناء الرضاعة إذا كان طفلك يأكل ببطء ويشعر بالنعاس يمكنكِ إبقاءه مستيقظاً بتدليك خده لتحفيزها على تناول الطعام بشكل أسرع ك، وعندما يأكل الأطفال بشكل جيد حتى يشبعوا قبل النوم ، فإنهم ينامون لفترة أطول بين الوجبات.