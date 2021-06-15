شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمرأة الحامل.. اتبعى نظاما غذائيا صحيا وتجنبى الكعب العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرحلة الحمل مهمة وحاسمة في حياة كل سيدة، حيث تتطلب هذه الفترة وعلى مدار 9 شهور العناية الصحية واتباع نظام غذائى صحى ومتوازن غنى بكافة العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والذى لابد من الحرص عليها جيدًا خلال فترة الحمل على وجه الخصوص، ويقدم موقع "Healthline" مجموعة من النصائح للمرأة الحامل من أجل الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

- فيما يلى.. نصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها وصحة الجنين خلال فترة الحمل: 1- اتباع نظام غذائى صحى

من المهم للمرأة الحامل اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن خلال فترة الحمل يشمل كافة العناصر الأساسية التي تحتاجها، حيث من المهم الاعتماد على تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وتجنب الأطعمة غير الصحية مثل الدهون المشبعة والأطعمة المقلية وغيرها.

من المهم القيام بنشاط بدنى مناسب خلال فترة الحمل بما لا يضر صحة المرأة الحامل والجنين ولكن يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب.

3- تجنبى الكعب العالى والملابس الضيقة

يجب ألا ترتدى المرأة الحامل أحذية ذات كعب عالى حتى لا يضر بالعمود الفقري لديها بما يصيبها بآلام الظهر، كما من المهم أيضًا تفادى ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تشعر بالضيق وتضر الجنين.

4- الفيتامينات

هناك مجموعة من الفيتامينات يجب أن تحرص المرأة الحامل على تناولها سواء من خلال الأطعمة والمشروبات أو في شكل مكملات غذائية بوصفة طبية، وتشمل الفيتامينات التي تحتاجها المرأة خلال فترة الحمل فيتامين ب12 المتوافر في الأسماك والألبان والبيض، وحمض الفوليك الموجود فى الكرنب والقرنبيط والجزر وهو مفيد لحماية الجنين من التشوهات.

وفيتامين "سى" المتوافر في البرتقال والكيوى والفراولة والخس، وهو مفيد جدًا لتعزيز الجهاز المناعى، وفيتامين "د" الذى يساعد على تقوية العظام والأسنان للجنين والأم، والحديد الذى يحمى الأم من الإصابة بفقر الدم "الأنيميا" ويمكن الحصول عليه من أطعمة مثل العسل الأسود والسبانخ والعدس.

5- الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتفادى الإصابة بالجفاف خاصة في الطقس الحار.

6- يفضل للمرأة الحامل أن تلزم المنزل خاصة في حالة ارتفاع درجة الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس.

7- تجنبِ تناول بعض الفاكهة التي تضر بصحتك خلال فترة الحمل مثل الأناناس والعنب والبابايا.