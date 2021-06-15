شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد الأنظمة الغذائية المتوازنة.. أكثر من الخضراوات والفاكهة وتجنب الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع الأنظمة الغذائية المتوازنة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل إنقاص الوزن وإنما للبقاء بصحة جيدة والوقاية من العدوى والأمراض، وتشمل الأنظمة الصحية المتوازنة تناول أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة الجسم والابتعاد عن الأطعمة السيئة التي تضر أكثر ما تنفع.

قواعد الأنظمة الغذائية المتوازنة

- فيما يلى.. الأطعمة التي يجب تناولها وتضمينها في الأنظمة الغذائية المتوازنة بما يحافظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline":

1- الخضراوات والفواكه

يعتبر تناول الخضراوات والفواكه أمر في غاية الأهمية لما تحمله من عناصر غذائية أساسية ومفيدة للحفاظ على صحة الجسم، بجانب الفيتامينات والمعادن والألياف وجميعها مفيدة لصحة الجهاز الهضمى.

2- تناول الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية بفوائدها لصحة القلب، كما يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية فى الدم بسبب محتواها العالى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ولعل أبرز الأمثلة على الأسماك الدهنية، السلمون والسردين والتونة والماكريل.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف فى منحك شعورًا بالشبع لساعات أطول وفى تحسين صحة الجهاز الهضمى وتحافظ على توازن مستويات الدهون الثلاثية فى الدم، وتشمل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات والفواكه.

4- المكسرات

تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تعزز صحة الدماغ وتخفض مستويات التوتر والقلق وتحافظ أيضًا على ضغط الدم في الجسم تحت السيطرة، ويفضل استبدالها بالشوكولاتة الداكنة.

5 أطعمة تجنبها للحفاظ على نظام غذائى متوازن وصحى 1- الأطعمة المقلية

تعتبر الأطعمة المقلية مصدر رئيسى للدهون المتحولة وكذلك الأطعمة المصنعة والمحفوظة، وهى تؤدى إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم لذلك يجب تناولها باعتدال لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بما يضر صحة القلب.

2- اللحوم المصنعة

تحتوي على كميات عالية من الملح، ومعظمها غني بالدهون المشبعة لذلك يجب تجنبها للوقاية من الأمراض.

3- الزبدة

غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار، وتزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب، من الأفضل أن تستبدل الزبدة بزيت الزيتون أو الزيت النباتي.

4- المخبوزات والمعجنات

يفتقد الأرز والخبز والمكرونات والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، والتي يخزنها الجسم على شكل دهون خاصة في منطقة البطن، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

5- المشروبات الغازية

من الأفضل تجنب تناول المشروبات الغازية نظرًا لاحتوائها على كمية هائلة من السكر المضاف والذى يضر الإفراط فيه بصحة الجسم، وهو ما قد يسبب الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.