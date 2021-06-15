شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة التعافى من ألم الذراع بعد تطعيمات كورونا؟.. و6 نصائح لتخفيف الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، نقلا عن بيانات صادرة من البرنامج البريطانى "لقاح Covid"، الذى يبرز أهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا، عن المدة التى يتعافى خلالها الشخص من الألم الناتج عن حقن اللقاح التى تحدث فى موضع تلقى الحقنة وتسبب ألما فى الذراع.

وكشف الخبراء أن جرعات اللقاحات قد تسبب التهابًا بالذراع لدى بعض الأشخاص وفى بعض الحالات قد تشعر بزيادة فى الألم خلال اليوم التالى، نظرا لأنها من الآثار الجانبية الشائعة التى يعانى منها الأشخاص مع أى لقاح أو فحص دم، حيث تشير آلام الذراع إلى حدوث عدد من التفاعلات الخفيفة التى تعكس أن جهاز المناعة لديك يعمل بطريقة صحيحة، حيث تندفع الخلايا المناعية إلى تلك المنطقة وتسبب التهابا لذا يتحول ذراعيك إلى اللون الأحمر ويصاب بالتورم.

وفيما يتعلق بمدة التعافى من ألم الذراع بعد تطعميات كورونا، أوضح الخبراء أن الألم ينحسر فى غضون يوم أو يومين بعد تناول الجرعات المقررة، لكن إذا ساءت حالتك الصحية فى غضون 24 ساعة من الوخز وألم الذراع، فلابد من الرجوع الى الطبيب، فقد يشير الألم الشديد إلى إصابة في الكتف مثل التهاب الأوتار أو تمزق الكفة المدورة ويطلق علي تلك الحالة ب "Covid arm" ، الناتجة عن "تأخر فرط الحساسية الجلدية".

وأوصى الخبراء بعدة نصائح لتخفيف الألم الناتج عن تلقى تطعميات كورونا بالذراع:

1.حاول تحريك ذراعك طوال اليوم حيث يساعدك فى انحسار الالتهاب وتخفيف الألم

2.تناول بعض المسكنات التى تحسن حالتك الصحية وتساعد فى تخفيف الألم ايضا.

3.يمكنك عمل كمادات باستخدام الماء البارد على موضع الحقن والتى تنجح فى تبريد المنطقة وإزالة الالتهاب.

4. احرص على تناول السوائل والماء كثيرا التى تعمل على تخفيف الالتهاب

5. تجنب تدليك الذراع فعلى الرغم أن تحريك الذراع يساعد على الحد من التهاب هذه المنطقة بشكل أسرع، إلا أن التدليك بقوة يسهم فى تفاقم الالتهاب والألم.

6. احرص على تناول قسط من الراحة وتجنب بذل أى مجهود قوى بعد تناول اللقاح حتى لا تتفاقم حالتك الصحية.