شكرا لقرائتكم خبر عن الإغماء والدوخة أعراض للقاح كورونا.. اعرف سببها ومتخافش منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التطعيم ضد كورونا خطوة احترازية لتقليل مخاطر الفيروس، لكن التعرض لآثار جانبية مع اللقاح يمكن أن يكون شائعًا إلى حد ما، أبرزها الحمى والألم فى موقع الحقن وآلام الجسم والإرهاق هى أكثر العلامات شيوعًا التى تتعايش مع اللقاحات التى نتمتع بها ومع ذلك هناك البعض ممن يعانون أيضًا من بعض ردود الفعل غير العادية، بما فى ذلك الإغماء وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

الآثار الجانبية الجديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

يمكن أن يكون أى أثر جانبى بعيدًا عن الأعراض الشائعة للآثار الجانبية للقاح كورونا مثيرًا للاهتمام، يمكنهم أيضًا أن يجعلوا الشخص يتساءل عما إذا كان ما طوروه هو الحساسية المفرطة أو رد فعل تحسسى محتمل للقاح كورونا لكن، هل الإغماء حقًا سبب كبير للقلق؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا يجب أن تفعل؟

لماذا يشيع حدوث الإغماء والدوار بعد التطعيم؟

يعانى معظم الأشخاص من أعراض التهابية مثل الحمى والصداع وآلام الجسم، كما تم تسجيل بعض الأحداث غير العادية، مثل الإغماء والدوار، والدوخة لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا.

هل من الطبيعى الشعور بالتعب بعد أخذ لقاح كورونا؟

فى حين أن هذه التقارير لا تزال تُرى على الجانب الأكثر ندرة، فقد ارتبط الإغماء والدوخة والدوار بجميع اللقاحات المستخدمة على مستوى العالم تقريبًا.

هل هو مرتبط مباشرة باللقاح؟

من النادر حدوث الإغماء والدوخة، لكن الآثار الجانبية لها علاقة ومع ذلك لم يجد الخبراء رابطًا مباشرًا لأى من اللقاحات المسببة لهذه الأعراض، وتوصل الباحثون أن الإغماء قد يحدث بسبب الألم أو الأحداث المرتبطة بالقلق بعد التطعيم.

لقد لوحظ أن معظم حالات الإغماء بعد الحصول على اللقاح مرتبطة بالقلق المتعلق بالتطعيم قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن ردود الفعل المرتبطة بالقلق، والتى يشار إليها أحيانًا باسم "قلق التحصين" أو الاستجابة للتوتر، قد تؤدى أحيانًا إلى انخفاض معدل ضربات القلب وإغماء الشخص، وقد يُصاب بعض الأشخاص بالإغماء أيضًا تحسباً للحصول على اللقاح، ويشعرون بالدوار، وتعرق الجلد، ورطوبته.

قد يكون سبب الإغماء هو رد فعل عصبى يسمى تفاعل وعائى مبهمى، والذى يمكن أن يؤدى فى بعض الأحيان إلى انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى الإغماء لفترة من الوقت.

ما احتمالية حدوثه؟

بالنسبة لمعظم الناس، يبدأ ظهور الآثار الجانبية الشائعة مع اللقاحات فى الظهور بعد بضع ساعات من التطعيم ويستمر لمدة تصل إلى 3-4 أيام، ويتم حلها من تلقاء نفسها، ومع ذلك فإن معظم التقارير العرضية عن الإغماء أو الانخفاض المفاجئ فى مستويات ضغط الدم، ما يؤدى إلى فقدان الوعى، ويمكن أن تحدث فى أول ثلاثين دقيقة أو نحو ذلك بعد الحقن.

ومع ذلك فمن المحتمل أيضًا أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإغماء والمعاناة من الآثار الجانبية أكثر من غيرهم ، فالأشخاص الذين يعانون من التوتر أو القلق قد يكونون أكثر عرضة لتجربة هذه الآثار الجانبية.كما أكد تقرير سابق نشره مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن 20% من الأشخاص الذين أغمى عليهم بعد تلقى اللقاح لديهم تاريخ سابق من الإغماء بعد التطعيم، أو أظهروا رد فعل سلبى تجاه الإبر.

كيف تختلف عن الحساسية؟ متى يجب أن تقلق؟

فى حين أن التعرض لآثار جانبية مثل الإغماء والدوار الشديد قد يكون مقلقًا، يشير الخبراء إلى أن هذه الآثار الجانبية، أو التفاعلات الوعائية المبهمة تختلف عن تفاعلات الحساسية أو الحساسية المفرطة (التى تتطلب اهتمامًا فوريًا)، على سبيل المثال أثناء حدوث تفاعلات وعائي مبهمي، وإغماء خلال الدقائق القليلة الأولى من حقن الجرعة، تحدث تفاعلات الحساسية عند امتصاص مادة مسببة للحساسية، ومن ثم يتعرف عليها الجهاز المناعى، والتى قد تستغرق ما يصل إلى 20-30 دقيقة بعد التطعيم حتى اظهر.

ومن المرجح أيضًا أن تصيب ردود الفعل التحسسية أولئك الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل، أو لديهم حساسية تجاه واحد أو أكثر من المكونات الموجودة في اللقاح.

الأهم من ذلك أن الأحداث المتعلقة بالإغماء أو الدوار، بينما تتطلب الانتباه، يجب أن يتم النظر فيها بشكل خاص إذا أبلغ الشخص أيضًا عن ردود فعل سلبية مثل التورم، وصعوبة التنفس، والغثيان، والقىء، وردود فعل الجلد، وانخفاض ضغط الدم أيضًا كما أن التفاعلات الوعائية المبهمة قصيرة العمر، وتختفي بعد فترة ، مما يجعلها مختلفة كثيرًا عن الحساسية المفرطة.

ما الذى يجب عليك فعله للتعامل مع ردود الفعل السلبية على هذا النحو؟

عادةً ما يميل الأشخاص الذين يُصابون بالإغماء أو الدوخة بعد تلقي التطعيم إلى التعافي من تلقاء أنفسهم، دون مساعدة ولا يعانون من تغييرات طفيفة أو معدومة في علاماتهم الحيوية، ومع ذلك، لا يزال من الجيد الاتصال بالطبيب واستبعاد أى شىء ضار.