لايم.. مرض غامض يصعب اكتشافه وهذا ما نعرفه عنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد القراد أسود الأرجل الذي يحمل البكتيريا التي تسبب مرض "لايم" المزمن للظهور على الساحة العالمية الأيام الماضية، ويوصف هذا المرض بـ"الكابوس" الذي يرعب البشر، ليس لصعوبة اكتشاف الإصابة به فقط، لكن لعدم توفر علاج ناجع يقضي عليه حتى الآن.

عادة، توجد العناكب ذات الأرجل السوداء التي تحمل Borrelia burgdorferi، وهي البكتيريا التي تسبب Lyme، في المناطق المشجرة والأعشاب الطويلة.



لكن مؤخرا أظهر بحث أمريكي جديد أن هذه المخلوقات الماصة للدماء قادرة على الازدهار على طول السواحل التي تفتقد للأعشاب الطويلة والمناطق المشجرة، ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب ذلك.

ما هو مرض لايم؟





"لايم" مرض ظهر لأول مرة عام 1975 في ولاية كونيتيكت التي تقع في شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث ينتشر بشكل أكبر في المناطق المشجرة أو التي تكثر فيها الأعشاب والنباتات.

وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن "لايم" مرض تسببه البكتيريا التي تنتقل إلى البشر من خلال لدغات أنواع معينة من القراد.

أيضا ينتشر هذا المرض لدى الأشخاص الذين يقومون بتربية الحيوانات الأليفة، وهو ناجم عن لدغة حشرة القرادة المصابة بالبكتيريا المُسببة للمرض.

وتشمل هذه قراد الغزلان أو القراد "ذو الأرجل السوداء" في الولايات المتحدة (Ixodes scapularis)، وقراد الخشب وقراد النجمة الوحيدة، وكلها أكثر نشاطًا خلال الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول سنويا.

غالباً ما تستغرق الأعراض مدة تتراوح ما بين 3-30 يوما حتى تظهر على الشخص المصاب بعد اللدغة، كما تختلف شدة هذه الأعراض من شخص لآخر.

داء لايم طويل الأمد





وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يمكن علاج معظم حالات مرض لايم في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع باستخدام المضادات الحيوية.

ومع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص بما يسميه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) "متلازمة داء لايم بعد العلاج" ويعانون من الألم أو التعب أو صعوبة التفكير التي تستمر لأكثر من 6 أشهر.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن بعض الخبراء يعتقدون أن البكتيريا التي تسبب مرض لايم يمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية ذاتية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض "تستمر لفترة طويلة بعد زوال العدوى نفسها".

لايم مرض قد يصيب الحيوانات الأليفة أيضا، ومن أبرز علاماته أنه يسبب فقدان الشهية، وانخفاض الطاقة، وآلام المفاصل، وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي الذي يمكن أن يكون مميتًا.

القراد المسبب للمرض لا يطير أو يقفز مثل البراغيث أو أي شيء آخر، لكن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى الإنسان هي الاتصال المباشر.

يحدث ذلك من خلال انتظار القراد على العشب أو قصبة طويلة أو شيء مشابه داخل المناطق المشجرة، ثم يتشبثون عندما يمسهم شيء ما خاصة الإنسان.

مشكلة اكتشاف داء لايم





أبلغ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن نحو 35000 حالة إصابة مؤكدة بـ"لايم" خلال عام 2019، لكنه يتوقع أن العدد الحقيقي لحالات المرض أعلى بعشر مرات.

ويقدر المركز إصابة نحو 476 ألف شخص بالمرض سنويا، مشيرا إلى أن ما يقرب من 5 ملايين أمريكي مصاب في العقد الماضي وحده.

المشكلة الحقيقية مع "لايم" ليست أنه من الصعب علاجه، لأنه ليس كذلك إذا تأكدت أنك مصاب في الشهر الأول. وفي هذه الحالة يكفي تناول جرعة سريعة من المضادات الحيوية المناسبة لشفائك نهائيًا، أو على الأقل حتى تحصل على لدغة قرادة أخرى.

الفشل في اكتشاف داء لايم مبكرًا والحصول على التشخيص والعلاج المناسبين في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى مرض دائم، وفقا لما ذكره موقع Popular Science.

تقول شانون ديلاني، باحثة لايم في جامعة كولومبيا: "نرى عادةً مظاهر الأعراض المزمنة التي تحدث عندما يكون هناك أي نوع من التأخير في التشخيص أو العلاج".

تظهر هذه الأعراض المزمنة فيما يسمى بمتلازمة "داء لايم بعد العلاج" (PTLDS)، والتي تحدث في نحو 20 إلى 30% من المرضى.

صحيح أن العديد من الضحايا يلجأون للمتخصصين في Lyme، لكن كثيرين يعانون في صمت، بينما لا يزال آخرون لا يعرفون حتى أنهم يمتلكونها.

أعراض مرض لايم





عندما يصاب الأشخاص بقراد يحمل لايم، فإنهم قد يعانون من أعراض شبيهة بالإنفلونزا وغير محددة بما في ذلك:

الصداع

آلام العضلات والمفاصل

التعب

الحمى والقشعريرة

تضخم الغدد الليمفاوية

طفح جلدي بيضاوي أحمر صلب (يصاب 80% من المرضى بعد 3 إلى 30 يومًا من لدغة القراد المصابة).

العلامات والأعراض المبكرة لمرض لايم:

علامات الإصابة بالمرض بعد من أيام إلى شهور من لدغة القراد:





صداع شديد وتيبس في الرقبة

فقدان توتر العضلات أو ترهل في الوجه

آلام المفاصل الشديدة، وخاصة في الركبتين

خفقان القلب

خدر أو وخز أو آلام حادة في اليدين أو القدمين

صحيح أن أعراض مرض لايم الحاد تشبه أعراض الأنفلونزا، لكن إذا تركت دون علاج يمكن أن تتطور، وبعض المضاعفات قد تكون التهاب دماغ لايم حيث يمكن أن تؤثر بالفعل على الدماغ.

الوقاية من مرض لايم





طرق الوقاية من هذا المرض تبدأ باتباع مجموعة من النصائح لتجنب لدغة القراد، وفقا لما يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بينها:

- تجنب المناطق المشجرة ذات الحشائش العالية

- استخدم طارد الحشرات المسجل من وكالة حماية البيئة (EPA) والذي يحتوي على مادة DEET

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لتسهيل رؤية القراد إذا انتقل لها.

- من الضروري ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة وجوارب طويلة حال الخروج لأي فترة من الوقت.

- افحص ملابسك وجسمك وشعرك بعناية بعد دخولك إلى المنزل

- حال التمشية في أماكن عشبية يفضل بمجرد الوصول إلى المنزل، وضع الملابس في مجفف بحرارة عالية لمدة 15 دقيقة تقريبًا لقتل أي قراد.

- الاستحمام العميق والفرك تحت الإبط وخلف الركبتين والأعضاء التناسلية يساعد أيضًا على التخلص من القراد الذي لم يلتصق به بعد.

- افحص حيواناتك الأليفة بحثًا عن القراد يوميًا، خاصةً حول الأذنين والجفون والذيل وأصابع القدم.

طرق صحيحة لإزالة القراد المسبب لمرض لايم





- امسك القراد بملاقط ذات شفرات ضيقة.

- اسحب لأعلى وللخارج بشكل ثابت.

- لا تستخدم الفازلين أو الكبريت الساخن أو طلاء الأظافر أو غيرها من المنتجات.

- لا تضغط أو تسحق أو تثقب جسم القراد، فقد يحتوي على سوائل معدية.

- لا تقم بلف القرادة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تكسر أجزاء الفم والبقاء في الجلد.

- نظف مكان اللدغة بالكحول المحمر بعد إزالتها وراقب تلك المنطقة من جلدك.



