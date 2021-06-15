الهربس وكورونا.. قرين انتهازي يستغل نقص المناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى طبيب أمراض جلدية وجود علاقة سببية مباشرة بين فيروس كورونا المستجد، والإصابة بفيروس الهربس.

وقال الدكتور محمود حمدي، استشاري الأمراض الجلدية بوزارة الصحة المصرية، إن هذا الفيروس مثل الفطريات المسببه للعفن، سواء الأسود أو الأبيض أو الصفر.

وأوضح أن كلها تندرج تحت فئة العدوى الانتهازية، التي تأتي بواسطة مسببات للأمراض وتنتهز فرصة حدوث خلل في الجهاز المناعي لتحدث عدوى بالجسم، لكنها لا تستطيع إحداثها في حال كان الجهاز المناعي في كامل قوته.



ويضيف حمدي في تصريحات لـ"الخليج 365": "في حال عدوى كوفيد-19، فإن الجهاز المناعي يبذل جهدا كبيرا في المقاومة، يجعله أضعف حالا عن الفترة السابقة للمرض، ولذلك فإن المتعافين منه يصبحون عرضه للعدوى الانتهازية، وأكثرها شيوعا الهربس".

ويوجد نوعان للهربس، أحدهما "الهربس البسيط"، ويوجد له نوعان، الهربس من النوع الأول (HSV-1) أو الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2)، ويحدث حول منطقة الشفة والبلعوم، أما النوع الثاني فهو "الهربس النطاقي"، فهو عدوى فيروسية تكون عبارة عن طفح جلدي مؤلم.

ويوضح حمدي، أن المتعافين من (كوفيد-19) الذين لديهم تاريخ مع الهربس، يصابون به مرة أخرى، وفي حالات أخرى يصابون به لأول مرة، وفي الحالتين يكون السبب نقص المناعة، وتكون حالات الهربس النطاقي التي يتم الإبلاغ عنها أكثر من فيروس الهربس البسيط.