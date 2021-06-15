شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات سيئة شائعة عند الأطفال..إليك الطرق المناسبة لتقويمها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ھناك العدید من العادات السیئة التي ینخرط فیھا الأطفال وتزعج الكثیر من الآباء،و في حین أن معظم الأطفال یتوقفون عنھا عندما یكبرون، إلا أن بعض هذه العادات قد تستمر لدى بعض الأطفال لفترة طویلة، كما أنها تأتي أیضا مع قلق إضافي يتعلق بالنظافة والمخاطر الصحیة التي تجعل الوالدین حریصین على إیقافھا.

ومع ذلك، من المھم أن نتذكر أن الصبر ضروري عند محاولة التخلص من أي عادة لدى الطفل، فحتى أفضل الآباء قد یفقدون صبرھم وینتھي بھم الأمر بتوبیخ أبنائهم على ھذه العادات، وهذا الأمر قد یعمل ضدك ویزید من سوء ھذه العادة؛ فإن فضح الطفل یمكن أن یطور عقدة في ذھنه أو عقله ویثبط ثقته بنفسه.

ولهذا فإن أفضل مسار للعمل ھو التركیز على العادات الإیجابیة والاعتماد على التذكیرات اللطیفة في عملیة كسر العادات السیئة لطفلك، وفیما یلي بعض العادات السیئة الشائعة لدى العدید من الأطفال وبعض النصائح حول كیفیة تصحیح العادات السیئة لدى أطفالك.

1 .قضم الأظافر

یتطور لدى العدید من الأطفال عادة قضم أظافرھم عندما یشعرون بالملل أو القلق أو التوتر أو یشاركون في نشاط مثل مشاھدة التلفزیون أو القراءة. یمیل بعض الأطفال أیضا إلى قضم أظافرھم لأنھا ھشة ومتكسرة. قضم الجلد حول الأظافر أمر شائع أیضا بسبب جفاف الجلد والحواف الخشنة.

ما ھي المخاطر الصحیة؟

یمكن أن یكون قضم الأظافر سبب للالتھابات والنزیف لأن العض المستمر قد یؤدي إلى التھاب الجلد حول الظفر أیضا، نظراً لأن الجراثیم والبكتیریا تمیل إلى التجمع تحت الأظافر، فإن عادة قضم الأظافر المستمرة یمكن أن تفسح المجال لبلع الجراثیم المسببة للعدوى.

ما لا یجب على الآباء فعله

لا تلفتي أي انتباه سلبي لھذه العادة. لا تخبري طفلك أن العادة مقززة أو أن أظافره تبدو قبیحة. تأكدي من عدم السماح لطفلك بالقیام بالحفر في التربة باستخدام أصابعه، مما قد یتسبب في كسر الحواف الخشنة والأظافر، مما یحفز على قضم الأظافر.

كیف یمكن للوالدین التعامل معھا

نظرًا لأن جفاف الجلد یمكن أن یكون مصدر ازعاج رئیسي، تأكدي من قضاء بعض الوقت في إنشاء روتین للعنایة بالأظافر یتضمن ترطیب الأظافر یومیًا.

قومي بتنعیم الحواف الخشنة باستخدام مبرد أظافر أو لوح صنفرة. اكتشفي ما إذا كان طفلك قلقًا أو متوترا، وكان یقضم أظافره نتیجة لذلك. اعتني بأي محفزات قد تسبب له التوتر أو القلق.

2 .لعق الشفاه أو مضغھا

یمكن أن تتسبب الشفاه الجافة والمتشققة في عادة لعق الشفاه لترطیبھا ومضغ الجلد الجاف لتنعیم الشفاه. نظرًا لأن الشفاه تمیل إلى الجفاف عند لعقھا ومضغھا،تستمر العادة وتصبح ملجأ للملل والتوتر.

ما ھي المخاطر الصحیة؟

لعق ومضغ الشفاه بشكل منتظم یمكن أن یسبب الألم وعدم الراحة ویجعل الجلد حول الشفاه أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. تظھر الشفتان أیضا باللون الأحمر ویصبح الجلد متھیجا بسبب ھذه العادة.

ما لا یجب على الآباء فعله

لا تخبري طفلك أن تشقق الشفتین یجعله یبدو غیر جذاب لأنه قد یضر بثقته بنفسه ویزید من توتره، مما یغذي ھذه العادة.

كیف یمكن للوالدین التعامل معھا

وفري لطفلك بلسم شفاه للاستخدام الیومي. إذا كان طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة، فقد تضطرین إلى وضعه له بنفسك. إذا كانت ھناك تشققات على الشفاه،فحاولي وضع مرطب الشفاه بشكل عمودي لتغطیة التشققات. ضعي الفازلین أو اللانولین قبل النوم لعلاج أي جروح أو تشققات.

3 .ادخال الإصبع في الأنف

ادخال الإصبع في الأنف عادة عالمیة شائعة لدى الأطفال في معظم الفئات العمریة. على الرغم من أنك قد لا تكونین قادرةً على التخلص تماما من ھذه العادة، إلا أنه یتعین علیك تعلیم طفلك أن ادخال الإصبع في الأنف في الأماكن العامة أمر غیر مقبول وتعلیمه استخدام مندیل للتخلص من محتویات أنفه.

ما ھي المخاطر الصحیة؟

یمكن أن یؤدي التدخل المستمر في الأنف إلى زیادة خطر الإصابة بنزیف في الأنف، خاصةً إذا تسببت الأظافر في حدوث جروح في جدران الأنف. كما تمیل فیروسات البرد والجھاز التنفسي إلى الانتشار بسھولة من الأصابع إلى الأنف. عندما یمسك الطفل بالأنف بانتظام، یمیل الجزء الداخلي من الأنف إلى التقرح وتكوین قشور، مما یزید من الرغبة في حك الأنف من الداخل.

ما لا یجب على الآباء فعله

حاولي ألا تلفتي الانتباه إلى العادة بالإشارة إلى أن ذلك مقزز. قد یجعل ذلك طفلك یعتقد أنك مرفوض وغیر مرحب به. في بعض الأحیان، قد یؤدي الانتباه السلبي إلى تفاقم العادة لدى الأطفال الذین یستمتعون باستفزاز والدیھم.

كیف یمكن للوالدین التعامل معھا

ذكري طفلك بلطف أنه من غیر المقبول أن یدخل اصبعه في أنفه أمام الآخرین، وقدمي له مندیلا لیمسحھا. في حالة إصابة طفلك بقشور أو التھاب في الأنف،یمكنك وضع الفازلین على الجدار الأوسط للأنف لتھدئته.

4 .مص الإبھام

یعتبر مص الإبھام شائعاً جدا لدى العدید من الرضع والأطفال دون سن الرابعة. في حین أن العدید من الأطفال یتخلصون منھا، قد یستمر البعض الآخر لفترة أطول. مثل معظم العادات الأخرى، یمكن أن یكون مص الإبھام أیضا بسبب الملل أو لأنه یوفر تجربة مھدئة للأطفال الرضع ویساعدھم على النوم.

ما ھي المخاطر الصحیة؟

یمكن أن یؤدي مص الإبھام المزمن إلى التھاب الإبھام أو الإصابة بالتكلسات أو تصلب الجلد حول الإبھام. یمكن أن یؤدي ً أیضا إلى الإصابة بالتھاب الأظافر.

في الأطفال الذین ظھرت أسنانھم الدائمة، یمكن أن یؤدي ذلك إلى اختلال وضع الأسنان، مما یؤدي إلى الحاجة إلى تقویم الأسنان.

ما لا یجب على الآباء فعله

لا تحرجي الطفل أو تعاقبیه لأن ھذا قد یؤدي إلى السلبیة. إذا كان طفلك أقل من أربع سنوات، فمن الأفضل تركه یكبر ویتخلص منھا بمفرده.

كیف یمكن للوالدین التعامل معھا

اجعلي طفلك منخرطًا فكریًا في الأنشطة والألعاب.

عادة ما تكون عادة مص إبھام الأطفال وسیلة مریحة، لذلك اوجدي طرقًا أخرى لتھدئتھم.

امنحي الطفل تذكیرات لطیفة واعتمدي بشكل كبیر على نظام التعزیز الإیجابي، حیث یحصل الطفل على مكافآت لعدم الاستسلام لھذه العادة. قد ترغبین أیضا في تجربة وضع محلول مر على الإبھام أو لف ضمادة علیه لتثبیط ھذه العادة.

5 .شد الشعر

شد الشعر عادة تصاحب عادة مص الإبھام وتتوقف في الوقت الذي یكبر فیه طفلك عن مص إبھامه. ومع ذلك، إذا استمر إلى ما بعد مص الإبھام، فقد یشیر ذلك إلى وجود مشكلة خطیرة ومزمنة في شد الشعر تسمى ھوس نتف الشعر.

ما ھي المخاطر الصحیة؟

یؤدي شد الشعر المزمن من فروة الرأس إلى ظھور بقع صلعاء ظاھرة على الرأس وقد یؤثر ذلك على ثقة الطفل بنفسه.

ما لا یجب على الآباء فعله

لا توبخي طفلك على الدوران أو العبث بشعره. من المحتمل ألا یكون قص الشعر وتغطیة الیدین بالقفازات فعالاً أیضا لأنه یلفت الانتباه فقط إلى المشكلة.

كیف یمكن للوالدین التعامل معھا

أفضل طریقة للتعامل مع ھذه المشكلة ھو التركیز على التخلص من عادة مص الإبھام المصاحبة له. ومع ذلك، إذا كان طفلك یعاني من مشكلة مزمنة في نتف الشعر، فمن الأفضل استشارة طبیب الأطفال لأنه قد یكون أحد أعراض لأسباب كامنة مثل الاكتئاب.