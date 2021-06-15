"الصحة السعودية" تحذر من "انتشار كورونا" في هذه الأماكن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة السعودية إن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات.

وحثت الوزارة في بيان، الثلاثاء، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1269 حالة مؤكدة وتعافي 1014 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 10314 منها 1569 حالة حرجة.



وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 468175 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة, وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 16 حالة وفاة, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7606 حالات.