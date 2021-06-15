كورونا في فرنسا.. مخاوف من تفشي سلالة دلتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد المخاوف في فرنسا بشأن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، الثلاثاء، خلال زيارته لمركز تطعيم في باريس إن 2 إلى 4% من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا.



وأضاف أن النسبة ربما تبدو ليست كبيرة، ولكن بريطانيا سجلت أعداداً مماثلة منذ أسابيع قليلة.

وتسببت سلالة دلتا، سريعة الانتشار، في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا مجدداً، وذلك على الرغم من أن حملة التطعيم هناك متقدمة بصورة كبيرة، وفقاً لما قاله فيران.

وأشار إلى أن ذلك يعني أنه على المواطنين في فرنسا عدم التراخي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن، الإثنين، تأجيل إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وحصل نحو 46% من تعداد سكان فرنسا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا حتى مساء الإثنين.

وبداية من اليوم، يمكن لمن يبلغون من العمر 12 عاماً فأكثر الحصول على التطعيم في فرنسا.