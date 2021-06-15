الإمارات الأولى عربيا في معالجة جائحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حافظت الإمارات على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الثلاثاء: تعد الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة "كوفيد-19"، وحافظت على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية.

وأضافت: "تم رصد ارتفاع في الإصابات بالدولة وخاصة بعد إجازة عيد الفطر المبارك والذي كان ناتجا عن عدة أسباب أحدها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكثرة التجمعات، ولذلك فإننا نهيب بالجمهور الكريم مع اقتراب موسم الإجازات وعيد الأضحى المبارك بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتابعت: "نوصي الأفراد المؤهلين بالتسارع لأخذ التطعيم لوقايتهم وحماية أفراد أسرهم والمجتمع ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المناعة المجتمعية المكتسبة والوصول إلى مرحلة التعافي".