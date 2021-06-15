شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبارات وظائف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الكلى دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم، وظيفتها الرئيسية هي تصفية النفايات من الدم وإخراجها من الجسم في البول، واختبارات وظائف الكلى، هي إجراءات بسيطة تستخدم إما الدم أو البول للمساعدة في تحديد المشاكل في الكلى، وسوف نتعرف عليها من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" في التقرير التالي.

ووفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday"، قد يطلب الطبيب الذي يعتقد أن شخصًا ما يعاني من مشكلة في كليته إجراء اختبار وظائف الكلى، وقد يساعد الاختبار المنتظم في تحديد مشكلات مثل أمراض الكلى في مراحل مبكرة جدًا، مما يجعل من الممكن وقف تقدم المرض.

اختبارات البول

قد تتطلب اختبارات البول إما عينة بول صغيرة أو كل البول الذي ينتجه الشخص في فترة 24 ساعة.

تحليل البول

تحليل البول هو اختبار بول واسع يساعد الأطباء على تحديد المشكلات الأساسية أو تحديد الاختبار الذي يجب استخدامه بعد ذلك، قد يساعد تحليل البول في تحديد العديد من الجزيئات غير المرغوب فيها في البول ، مثل:

الدم

صديد

بكتيريا

السكر

بروتين

إذا جاء الاختبار إيجابيًا لواحد أو أكثر من هذه الجسيمات، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية، مثل:

التهابات الكلى أو المثانة

مرض الكلية

حصى الكلى

داء السكري

اختبارات البول الزلالي الدقيق أو نسبة الألبومين إلى الكرياتين

يتطلب هذان الاختباران عينة بول صغيرة، كلاهما يساعد في تحديد مستويات الألبومين في البول، الألبومين هوعبارة عن بروتين مهم في الدم، إذا قامت الكلى بترشيح الكثير من الألبومين في البول ، فقد يكون ذلك علامة على أنها لا تقوم بعملها بشكل صحيح.

اختبار تصفية الكرياتين

اختبار تصفية الكرياتين هو اختبار للدم والبول، يتضمن جمع كل البول الذي ينتجه الشخص في غضون 24 ساعة ، بالإضافة إلى أخذ عينة دم صغيرة، والكرياتين هو منتج نفايات في الجسم يحدث بشكل طبيعي من الاستخدام اليومي للعضلات.

يقارن الأطباء كمية الكرياتين في عينة البول بمستويات الكرياتين في الدم، توضح هذه المقارنة مقدار النفايات التي تقوم الكلى بترشيحها، مما قد يكون مؤشرًا على صحتها العامة.

تحاليل الدم

بالنسبة لاختبارات الدم، يقوم الطبيب أو الممرضة بإدخال إبرة في ذراع الشخص لسحب عينة صغيرة من الدم، قد يحتاج الشخص إلى الصيام مسبقًا أو إجراء الاختبار أول شيء في الصباح.

اختبار نيتروجين اليوريا في الدم

يتحقق اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) من فضلات الدم الأخرى، ويحدث نيتروجين اليوريا عندما تتحلل البروتينات من الطعام، وقد تكون المستويات المرتفعة علامة على أن الكلى لا ترشح هذه النفايات بشكل فعال.