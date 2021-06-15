شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف أبرز الفروق بين كورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح واستشارى الحساسية، أن فيروس كورونا والأنفلونزا يتماثلان بدرجة كبيرة في بعض الأعراض، وفى نفس الوقت هناك مجموعة من الاختلافات المهمة بينهما.

وقال الحداد، لـ ”الخليج 365” أن الأعراض المتشابهة بين كورونا والأنفلونزا تتمثل في الصداع، ارتفاع درجة الحرارة، آلام العظام، مشاكل تنفسية، مثل: السعال، وسيلان الأنف وغيرها وفقدان الشهية.

وأوضح أن مضاعفات الأنفلونزا تتشابه أيضاً مع مضاعفات كورونا، حيث قد يتسبب كل منهما في حدوث الالتهاب الرئوي.

وتابع قائلاً: ما يميز فيروس كورونا هو أن معظم الحالات وليس كلها تصاب بفقدان حاستى الشم والتذوق، وهذه من أبرز السمات المميزة لفيروس كورونا، خاصة في الحالات التي لا تعانى من أي تاريخ مرضى لمشاكل في الجهاز التنفسى أو حساسية الأنف، مضيفاً أن أعراض الجهاز الهضمى، مثل: الإسهال والمغص من الأعراض المميزة أيضاً لفيروس كورونا بصفة خاصة.

وأكد استشارى الحساسية والمناعة، أن كل من الأنفلونزا وكورونا فيروسات متحورة تتغير كل موسم وتتحور، كما أن كلا من لقاحات الأنفلونزا وكورونا يعطيان حماية من الإصابة بمضاعفات شديدة، مضيفاً أن كورونا يظل هو الأكثر عدوى وانتشاراً مقارنة بفيروسات الأنفلونزا.

وتابع قائلاً أن فيروسات الأنفلونزا يمكن علاجها بالتاميفلو وخافضات الحرارة بينما فيروس كورونا ليس له بروتوكول علاجي خاص به حتى الآن.