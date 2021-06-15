شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون: تراجع انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال متغير فيروس كورونا الهندى أو ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "دلتا" يثير القلق، حيث سجل المتغير الجديد AY.1الذى يعد أحد طفرات المتغير "دلتا" خصائص الهروب المناعى التى تجعله مقاومًا جزئيًا أو كليًا للاستجابة المناعية الطبيعية لجسم الإنسان واللقاحات والعلاجات بالأجسام المضادة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news جنبًا إلى جنب مع الطفرات السابقة التى تم اكتشافها، تم وضع متغير AY.1 قيد الدراسة من قبل الصحة العامة فى إنجلترا، حيث لاحظ علماء من معهد CSIR لعلم الجينوم والبيولوجيا التكاملية أنه تم ترتيب عينات من المتغير فى جميع أنحاء العالم، مع ثمانية عينات معزولة فى الهند، كما تشير الدلائل إلى انخفاض معدل انتشار متغير دلتا بلس فى الهند.



متغير دلتا بلس

فى شهر مايو الماضى حددت منظمة الصحة العالمية B.617.2 الذى تم اكتشافه فى الأصل فى الهند، باعتباره متغير "دلتا" من فيروس كورونا ومع ذلك كانت العلامة أقل أهمية من الإعلان السابق الذي أصدرته هيئة الصحة العامة الدولية فى وقت سابق من الشهر، عندما وصفت السلالة بأنها "متغير مثير للقلق" (VOC)، في ذلك الوقت أقرت منظمة الصحة العالمية بوجود أدلة متزايدة على أن المتغير كان أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأصلية لكورونا.

ويُعتقد أن وجود طفرتى E484Q و L452R يزيد من إمكانات الارتباط الكلية للفيروس بمستقبلات ACE2 البشرية مع تضخيم قدرته على التهرب من استجابة الجهاز المناعي للناقل، كما تزيد الطفرات أيضًا من تقارب البروتين الشائك لمستقبلات ACE2 البشرية وتجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف على المتغير، وتم أيضًا اكتشاف طفرة ثالثة في الموضع 681 ، مؤخرًا ، لزيادة معدل عدوى المتغير.



فيروس كورونا

متغير دلتا بلس

وظهر الآن أن متغير دلتا المسمى B.1.617.2.1 أو AY.1 أصبح مقاومًا للاستجابة المناعية الطبيعية لجسم الإنسان واللقاحات والعلاجات بالأجسام المضادة.

تأكيدًا لوجود المتغير فى 63 عينة جينوم تم تحليلها أضافت هيئة الصحة البريطانية PHE أنه اعتبارًا من 7 يونيو الجارى تم تحديد AY.1 الذى يشار إليه الآن أيضًا باسم متغير دلتا بلس فى ستة جينومات من الهند.